27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
طريقة تساعد المكفوفين على رؤية الصور!
Lebanon 24
29-10-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حين أن هناك بالفعل غرسات للعين تسمح للمكفوفين برؤية أنماط بسيطة، فقد نجح علماء إسبان مؤخرًا باستخدام نهج مختلف، حيث تم تجاوز العينين، منتجين صورًا يمكن إدراكها عن طريق تحفيز القشرة البصرية للدماغ مباشرة، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Clinical Investigation.
"شبكية اصطناعية"
يشتمل النظام التجريبي على "شبكية اصطناعية" مواجهة للأمام مثبتة على زوج عادي من النظارات يرتديه المستخدم. تكتشف الشبكية الاصطناعية الضوء في المجال البصري أمام النظارات، وتحوله إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى مصفوفة ثلاثية الأبعاد مكونة من 96 قطبًا صغيرًا مزروعًا في دماغ المستخدم.
إدراك أنماط الضوء
يبلغ عرض الغرسة 4 مم فقط، ويبلغ طول كل من الأقطاب الكهربائية الصغيرة 1.5 مم. يساعد النهج الجديد الدماغ على تحفيز ومراقبة النشاط الكهربائي للخلايا العصبية في القشرة البصرية، الموجودة داخل القشرة الدماغية الأكبر، بما يسمح للمستخدم بإدراك أنماط الضوء التي تنتقل عن طريق الشبكية الاصطناعية.
تجربة على البشر
في العام الماضي، تم اختبار نسخة من 1000 قطب كهربائي بنجاح على حيوانات تجارب، على الرغم من أنها لم تكن تعاني من فقد الإبصار.
وفي الآونة الأخيرة، قام فريق من جامعة ميغيل هيرنانديز الإسبانية، بقيادة بروفيسور إدواردو فرنانديز جوفر، باختبار النسخة الحالية على امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا تعاني من فقد تام للإبصار منذ أكثر من 16 عامًا. بعد فترة تدريب تعلمت خلالها تفسير الصور التي تنتجها الشبكية الاصطناعية، وتمكنت من التعرف على الحروف والصور الظلية لأشياء معينة.
آمنة وبلا آثار جانبية
كما تبين أن الغرسة لم تسفر عن آثار جانبية تتعارض ووظيفة القشرة الدماغية، كما أنها لم تحفز الخلايا العصبية المجاورة غير المستهدفة. يتطلب تشغيل الغرسة استخدام تيار كهربائي أقل بكثير من مصفوفات الأقطاب الكهربائية المماثلة الموضوعة على سطح الدماغ، مما يجعل استخدامها أكثر أمانًا، علاوة على أنه أمكن إزالة الجهاز بعد ستة أشهر من زراعته.
صور أكثر تعقيدًا
يقوم فريق العلماء الإسبان حاليًا بحملة لجمع متطوعين مكفوفين لإجراء مزيد من التجارب، حيث لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يمكن استخدام التكنولوجيا على المستوى العملي، ومن أجل بحث إمكانية أن تتضمن التجارب تحفيز عدد أكبر من الخلايا العصبية في وقت واحد، من أجل إنتاج صور أكثر تعقيدًا.
تابع
الأكثر قراءة
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
Lebanon 24
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
10:51 | 2021-10-28
28/10/2021 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
10:53 | 2021-10-28
28/10/2021 10:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-28
28/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
22:34 | 2021-10-28
28/10/2021 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2021-10-29
دراسة: التلقيح لا يمنع نقل فيروس كورونا للمخالطين
05:53 | 2021-10-29
اضطراب خطير... ما علاقة كورونا؟
05:00 | 2021-10-29
أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة
16:00 | 2021-10-28
العلماء يكتشفون تناقضا في فوائد الشاي الأخضر
14:00 | 2021-10-28
انتبه!... هذه المنتجات قد تشكل خطرا على صحتك
12:00 | 2021-10-28
كيف يساعد الطعام الصحي في تحسين صحة السمع والبصر والأسنان؟
فيديو
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 16:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact