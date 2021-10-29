صحة

الرضاعة الطبيعية... فوائد لا تحصى ولا تعد

Lebanon 24
29-10-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-880397-637710987744193288.jpg
Doc-P-880397-637710987744193288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة جديدة إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن يكون لها فوائد معرفية طويلة الأمد للأم.

وأجرى باحثون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، دراسة وجدت أن النساء فوق سن الخمسين اللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية كان أداؤهن أفضل في الاختبارات المعرفية مقارنة بالنساء اللواتي لم يرضعن أطفالهن قط.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية مولي فوكس، والأستاذة المساعدة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وقسم الطب النفسي وعلوم السلوك الحيوي، في بيان صحفي: "في حين أن العديد من الدراسات وجدت أن الرضاعة الطبيعية تحسن صحة الطفل ورفاهه على المدى الطويل، فإن دراستنا هي واحدة من الدراسات القليلة التي بحثت في الآثار الصحية طويلة المدى للنساء اللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية".

وأضافت: "النتائج التي توصلنا إليها، والتي تظهر أداء معرفيا فائقا بين النساء اللائي تجاوزن الخمسين من العمر واللاتي ارضعن أطفالهن، تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية قد تكون وقائية للأعصاب في وقت لاحق من الحياة".

وتؤكد الدراسة، التي نُشرت في مجلة Evolution،Medicine and Public Health، أن التأثيرات البيولوجية والتأثيرات النفسية والاجتماعية للرضاعة الطبيعية، مثل تحسين تنظيم الإجهاد، يمكن أن تمارس فوائد طويلة الأمد على دماغ الأم.

وأوضحت فوكس: "نظرا لأن الرضاعة الطبيعية أظهرت أيضا أنها تساعد في تنظيم التوتر، وتعزيز الترابط بين الأطفال، وتقليل مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة، ما يشير إلى الفوائد الإدراكية العصبية الحادة للأم، فقد اشتبهنا في أنها قد ترتبط أيضا بالأداء المعرفي المتفوق على المدى الطويل للأم".

وأكملت المشاركات في الدراسة، وجميعهن تجاوزن الخمسين من العمر، مجموعة شاملة من الاختبارات التي تقيس التعلم، والتذكر المتأخر، والأداء التنفيذي، وسرعة المعالجة. وكشفت النتائج أن أولئك اللواتي يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي في مرحلة ما من حياتهن كان أداؤهن أفضل في جميع الفئات الأربع مقارنة بالنساء اللائي لم يرضعن قط.

ووجدت الدراسة أيضا أن مقدار الوقت الذي تستغرقه الرضاعة الطبيعية مرتبط بتحسين الأداء الإدراكي.

وأشارت فوكس: "ستكون هناك حاجة لدراسات مستقبلية لاستكشاف العلاقة بين تاريخ المرأة في الرضاعة الطبيعية والأداء المعرفي في مجموعات أكبر وأكثر تنوعا جغرافيا من النساء. ومن المهم فهم الآثار الصحية للرضاعة الطبيعية على النساء بشكل أفضل، بالنظر إلى أن النساء اليوم يرضعن من الثدي بشكل أقل تواترا ولفترات زمنية أقصر مما كان يمارس في السابق".

( فوكس نيوز)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-10-29
12:00 | 2021-10-29
08:00 | 2021-10-29
05:53 | 2021-10-29
05:00 | 2021-10-29
02:00 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website