27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
اضطراب خطير... ما علاقة كورونا؟
Lebanon 24
29-10-2021
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة أجرتها جامعة "أكسفورد" أن مؤشرات اضطرابات ما بعد الصدمة التي ظهرت بين بعض العاملين في الأطقم الطبية خلال جائحة كوفيد-19 قد تكون مرتبطة بأمر آخر حدث في وقت سابق من حياتهم.
ووفق الدراسة المنشورة الجمعة، فإن نحو 75 في المئة من 103 من أفراد الطواقم الطبية شملتهم الدراسة، تحدثوا عن صدمة غير مرتبطة بعملهم خلال الجائحة.
وقالت جينيفر ويلد، المتخصصة في علم النفس السريري وقائدة فريق البحث: "في 76 بالمئة من العاملين الذين أصيبوا باضطرابات ما بعد الصدمة، لم تكن الإصابة مرتبطة بالجائحة وإنما تسببت على الأرجح طبيعة العمل المرهقة خلال الجائحة في زيادة الأعراض أو صعّبت التعافي منها".
وأضافت: "كانت هناك أقلية واضحة بلغت 24 في المئة أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة بسبب جائحة كوفيد-19"، حسبما نقلت "رويترز".
وظهرت مؤشرات على اضطرابات الصدمات والاكتئاب بين نحو 40 في المئة ممن شملتهم الدراسة التي كشفت أيضا أن الإصابة باضطراب اكتئابي رئيسي كانت أكثر احتمالا خلال الجائحة.
وعلى الرغم من أن اضطراب ما بعد الصدمات مرتبط بالقتال، فقد يظهر أيضا بين المدنيين بعد الكوارث الطبيعية أو التعرض للإيذاء أو غيرها من الصدمات.
(سكاينيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
Lebanon 24
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
10:51 | 2021-10-28
28/10/2021 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
10:53 | 2021-10-28
28/10/2021 10:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-28
28/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
22:34 | 2021-10-28
28/10/2021 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2021-10-29
دراسة: التلقيح لا يمنع نقل فيروس كورونا للمخالطين
05:00 | 2021-10-29
أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة
02:00 | 2021-10-29
طريقة تساعد المكفوفين على رؤية الصور!
16:00 | 2021-10-28
العلماء يكتشفون تناقضا في فوائد الشاي الأخضر
14:00 | 2021-10-28
انتبه!... هذه المنتجات قد تشكل خطرا على صحتك
12:00 | 2021-10-28
كيف يساعد الطعام الصحي في تحسين صحة السمع والبصر والأسنان؟
فيديو
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 16:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact