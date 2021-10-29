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صحة
أعراض سلبية في الساقين تكشف مبكرا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول
Lebanon 24
29-10-2021
|
16:00
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يحدث مرض الشرايين المحيطية، مصحوبًا بعدد من الأعراض السلبية، عندما تحد مستويات الكوليسترول المرتفعة من ضخ الدم إلى الساقين.
ويذكر الأطباء أن العديد من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية ليس لديهم أعراض واضحة، ولكن قد يعاني البعض من أعراض حسية محددة في أرجلهم، حسبما ذكر موقع "ديلي ريكورد".
وقال ممثلو خدمة الصحة البريطانية وفقا لنفس المصدر: "في حالة مرض الشرايين الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الشرايين، يحدث ألم شديد في الساقين عند المشي، الذي عادة ما يتطلب التوقف ويختفي بعد بضع دقائق من الراحة".
علامة أخرى على زيادة الكوليسترول هي حالة أظافر القدم، فهي تنمو ببطء شديد وتصبح هشة للغاية.
كما أوصت خدمة الصحة البريطانية بمراقية الأعراض الأخرى في الساقين، كتساقط الشعر، والشعور بالخدر أو الوخز فيهما، والآفات الجلدية التي لا تلتئم لفترة طويلة، بالإضافة لتلون الجلد، سواء شحوبا، أو احمرارا، أو بشرة لامعة، وكذلك ضعف العضلات.
ويمكن لفحص الدم فقط أن يحدد بدقة مستوى نسبة الكوليسترول في الجسم، إذا كانت لديك هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب.
المصدر: سبوتنيك
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