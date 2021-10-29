بدائل صحية للأرز الأبيض تساعد في إنقاص الوزن.. تعرّف إليها

الأرز الأبيض من الأطعمة التي يحبها الكثيرون، لكنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الكربوهيدرات البسيطة، ما يجعله خياراً أقل صحة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو مرضى السكري، ويوصي خبراء التغذية بتقليل استهلاك الأرز الأبيض واستبداله ببدائل صحية، وفي هذا التقرير نتعرف على أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، بحسب موقع NDTV.4 بدائل صحية للأرز الأبيض تساعد في إنقاص الوزن:1- البرغلالبرغل هو حبوب القمح المجروشة ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، والبرغل هو أحد بدائل الأرز الأبيض، ووفقاً لوزارة الزراعة الأميركية يحتوي البرغل على 76 سعراً حرارياً فقط في 91 غراماً من الوجبة، وهو ما يمثل 25% سعرات حرارية أقل مقارنة بالأرز.2- الكينوايمكنك استخدام الكينوا كبديل للأرز الأبيض، وحبوب الكينوا سهلة الهضم وهي مصدر كامل للبروتين ومصدر جيد للأحماض الدهنية المضادة للالتهابات والأحماض الدهنية أوميغا 3 وقليل السعرات الحرارية.3- الأرز البنيالأرز البني عبارة عن حبة كاملة، يحتوي على طبقة النخالة الخارجية وبكتيريا مفيدة للأمعاء، وبالتالي فهو يحتوي على المزيد من الألياف والمعادن والفيتامينات، ونظراً لأنه لا يخضع لمعالجة مكثفة مثل الأرز الأبيض، فإنه يصبح أكثر فائدة ومغذياً.الأرز البني هو غذاء ذو مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، لكن على العكس من ذلك الأرز الأبيض هو غذاء عالي المؤشر الجلايسيمي ومحتوى السكر أعلى بكثير مما يؤدي إلى تراكم الدهون بسهولة.4- الفريكالفريك هو أحد منتجات القمح وهو غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحتك، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وبالتالي يقلل من كمية الطعام التي تتناولها مما يساعد في إنقاص الوزن.