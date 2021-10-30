صحة

هذه العادة اليومية قد تقلل من خطر إصابتكم بالسرطان!

Lebanon 24
30-10-2021 | 02:00
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ثمة عادات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك التدخين وشرب الكحوليات وتناول الأطعمة المصنعة، ولكن هناك أيضا عادة بسيطة تقلل من تلك المخاطر بنسبة 20%.

 

يمكن أن يقلل تنظيف أسنانك يوميا من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 20%، وفقا لدراسة أجرتها جامعة نيويورك.

 

في الدراسة، حلل الباحثون عينات بكتيرية مأخوذة من أفواه 122 ألف شخص، وأجروا اختبارات الحمض النووي لتحديد أنواع البكتيريا الموجودة فيها بالضبط، ثم تابعوا المشاركين لمدة عشر سنوات لمعرفة أي منهم سيصاب بسرطان المريء.

 

وأظهرت النتائج النهائية للدراسة، التي نُشرت في مجلة Cancer Research، أن المشاركين في الدراسة الذين وجُد في أفواههم كميات كبيرة من أنواع معينة من البكتيريا - Tannerella forsythia وPorphyromonas gingivalis - كانوا أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بسرطان المريء.

 

وقال البروفيسور جيانغ أهين، الذي قاد الدراسة: "يُظهر بحثنا أن التعرف الأعمق على البيئة البكتيرية في الفم يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات للوقاية من سرطان المريء، أو على الأقل المساعدة في الكشف المبكر عن المرضى المصابين به".

 

وأضاف أن "سرطان المريء نوع مميت للغاية من السرطانات، لذلك هناك حاجة ماسة لإيجاد طرق جديدة للوقاية منه وتقليل مخاطر الإصابة به واكتشافه مبكرا".

 

وتعد أفضل طريقة للحفاظ على فمك خاليا من البكتيريا الضارة هي تنظيف أسنانك جيدًا مرتين يوميًا بالإضافة إلى زيارات دورية لطبيب الأسنان، بحسب موقع "walla".

 

المصدر: سبوتنيك
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