صحة

اذا كنت من هذه الفئة... لا تفرط في تناول التمر

Lebanon 24
31-10-2021 | 11:00
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دعت أخصائية التغذية، ألينا ستيبانوفا، عددا من الفئات إلى التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا.

وقالت خبيرة التغذية، إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله.

كذلك من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من  الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر.

كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على "جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت".

( نوفوستي)
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