مع بدء التوقيت الشتوي... إليك نصائح للتغلب على الشعور بالجوع فترة المساء

يحل الظلام باكرا مع الدخول في التوقيت الشتوي حيث يبدأ الطقس بالتحول الى بارد، ما يتسبب بالشعور بالجوع والرغبة فى تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات الدافئة التى قد يسبب بعضها زيادة فى وزن الجسم، فاليك نصائح للتغلب على الشعور بالجوع، ن وفقاً لما ذكره موقع " webmd ".تناول سناكس صحيينصح بتناول سناكس غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات الغذائية الأساسية، مثل إضافة بعض زبدة الفول السوداني على بسكويت من القمح الكامل أو الجبن قليل الدسم على شريحة من خبز القمح، والتي تساعد على الشعور بالدفء .وضع خطة لممارسة التمارين الرياضيةينصح بممارسة التمارين الرياضية خلال فصل الشتاء والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية بالجسم، والشعور بالدفء، خلال الأيام الباردة .أطعمة منخفضة السعرات الحراريةقد يشعر البعض أحياناً بالحنين لتناول الأطعمة الشتوية، وهنا يفضل البحث عن الأطعمة التى تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل الجبن قليل الدسم والخضروات وحبوب القمح ووعاء من حساء الخضار والكاكاو مع الحليب الخالي من الدسم .تجنب رؤية الأطعمةيفضل حفظ الأطعمة الشتوية أو المفضلة بعيداً عن الأعين، لتجنب الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد منها.عناق الأطفال والحيوانات الأليفةيفضل عناق الأطفال والحيوانات الأليفة والأشخاص المفضلين لك، للشعور بالراحة وتحسين الحالة النفسية، بدلاً من اللجوء لتناول المزيد من الطعام للشعور براحة والذي يؤدي فيما بعد لزيادة وزن الجسم.