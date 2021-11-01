كيف تساعد القهوة المطحونة في تعزيز صحة الشعر؟

من المعروف بأن القهوة مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة الإنسان وبشرته على حد سواء، وهذا هو السبب وراء استخدام مستخلصات القهوة في منتجات التجميل والعناية الشخصية.وبحسب خبراء التجميل فإن فرك القهوة المطحونة على فروة الرأس يمكن أن يحسن صحة الشعر ويساعد على التخلص من مشاكله بشكل طبيعي.ويساعد فرك فروة الرأس بالقهوة المطحونة في تقشيرها ويزيل الخلايا الميتة. كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية. ويقول الخبراء أن فروة الرأس هي الجزء الأكثر تجاهلًا في الجسم وغالبًا ما يتم انسدادها بالخلايا الميتة.ولتعزيز نمو الشعر الجديد، من الضروري إزالة الشعر القديم. يساعد التقشير أيضًا في الوقاية من قشرة الرأس والالتهابات البكتيرية وإنعاش بشرة فروة الرأس.وبما أن القهوة حمضية فهي تساهم في إعادة توازن درجة الحموضة للشعر وفروة الرأس المتضررة.إليك كيف يمكنك صنع خليط طبيعي للشعر منزليًا باستخدام القهوة المطحونة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:مكونات الخلطة:ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة الطازجة، وملعقة كبيرة من زيت اللوز، و9 قطرات من زيت شجرة الشاي، وملعقة كبيرة من سكر جوز الهند، و8 قطرات من زيت النعناع العطري.طريقة إعداد الخلطة:نأخذ وعاء ونضيف البن المطحون ونخلطه مع سكر جوز الهند وزيت اللوز. بعد ذلك نضيف قطرات من الزيوت العطرية المذكورة أعلاه ونستمر في تقليبها حتى لا تتكون الكتل فيها. في النهاية نضع الخليط على فروة رأس مبللة وندلكها جيداً بحركات دائرية قبل شطفها بالماء.ينصح الخبراء بعدم استخدام الخلطة بشكل يومي لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، والاكتفاء بمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.