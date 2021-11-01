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صحة
لقاح كورونا.. "خبر سار" للأطفال فوق 5 أعوام
Lebanon 24
01-11-2021
|
03:30
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أجازت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكورونا، "فايزر بيونتك"، للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكرت الصحة الإماراتية أن هذا القرار جاء بناءً "على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأميركية".
وأضافت أن ذلك يأتي في "إطار حرص وتأكيد وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية التطعيم في مواجهة جائحة "كوفيد-19" وضمن الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم "كوفيد-"19 وحماية وتحصين المجتمع لتسريع مرحلة التعافي من كافة آثار الجائحة".
ويمثل اعتماد اللقاح مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية، حيث أشارت نتائج الدراسات السريرية إلى أن اللقاح "آمن" وقد منح فعلا استجابة مناعية "قوية" للأطفال ما بين سن 5 و11 عاما، وهذا سيسهم في تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وحماية المجتمع ويؤكد نهج الدولة الإستباقي لدعم العودة للحياة الطبيعية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.
وأعلنت الصحة الإماراتية عن بدء توفير الجرعة الداعمة لمن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر -بيونتيك" و "سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاما، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاما العاملين في خط الدفاع الأول.
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