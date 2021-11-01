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صحة
دحض أساطير حول المعكرونة
Lebanon 24
01-11-2021
|
15:00
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لذيذة وسريعة التحضير وسهلة الهضم. اليوم هو يوم المعكرونة العالمي، وأكدت بيانات اتحاد الغذاء الإيطالي ومنظمة المعكرونة الدولية أن المعكرونة أحد أكثر الأطعمة المرغوبة التي على عكس الاعتقاد السائد لا ينبغي التخلي عنها حتى لأولئك الذين يتبعون حمية غذائية.
يوضح لوريتو نيمي، خبير التغذية والمحاضر في جامعة روما: "يحتاج جسمنا إلى الكربوهيدرات، ومن المهم أن تكون صحيحة، أي الكربوهيدرات المعقدة التي تنطوي على امتصاص طويل الأمد. من الأفضل اختيار المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، وكذلك المعكرونة المصنوعة من الحبوب عالية الجودة، مفضلاً الأنواع البيولوجية من الدقيق المطحون، على سبيل المثال، الحنطة وخراسان . بالطبع، عليك توخي الحذر بشأن أحجام الحصص وما تحتوي عليه المعكرونة ".
المعكرونة لا تزيد الوزن
بالنسبة لأولئك الذين لا تزال لديهم شكوك، يقدم العلم باستمرار أدلة جديدة. في دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Frontiers of Nutrition ، تبين أن استهلاك المعكرونة الخاضع للرقابة لا يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأطفال والبالغين، بينما لدى النساء هناك ارتباط مع انخفاض حجم الخصر وفقدان الوزن وكتلة الجسم. يقول نيمي: "نظرت هذه الدراسة في العلاقة بين استهلاك المعكرونة، وجودة النظام الغذائي، والقياسات الحيوية لـ 323 طفلًا ومراهقًا دون سن 18 و 400 بالغ فوق سن 19. أظهر أولئك الذين لم يستبعدوا المعكرونة من النظام الغذائي، في المتوسط، تحسنًا عامًا في جودة النظام الغذائي وكمية أكبر من العناصر الغذائية الرئيسية المستهلكة يوميًا، مثل حمض الفوليك، ولدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من العمر فيتامين ي وانخفاض السكر والدهون لدى البالغين والدهون المشبعة وإجمالي الدهون لدى المراهقين"، حسب موقع لا ريبوبليكا.
علاج لكآبة الخريف
يمكن أن تكون المعكرونة مفيدة، من بين أشياء أخرى، عند محاولة التكيف مع انخفاض الطاقة والمزاج الذي يميز الخريف وتقصير ساعات النهار. إنها أحد الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، والسيروتونين، الهرمون الذي ينظم مزاجنا: إنه حمض أميني موجود في معظم البروتينات التي نتناولها والذي يحسن المزاج والتركيز والذاكرة. التريبتوفان له تأثير إيجابي على الإجهاد، ويحسن إنتاج السيروتونين إلى جانب فيتامينات ب والكربوهيدرات والحديد. الباستا، على سبيل المثال، هي مصدر جيد للطاقة، وخاصة الكربوهيدرات والتريبوتوفان.
المصدر:
سبوتنيك
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