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صحة
مواد غذائية بديلة لأقراص فيتامين D
Lebanon 24
02-11-2021
|
00:00
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أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الروسي أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أقراص فيتامين D.
وكشف الأخصائي في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، الأطعمة التي يمكن ان تكون بديلة لأقراص فيتامين D .
ويقول، يمكن حل مشكلة عدم تحمل البعض لأقراص فيتامين D بتناول أطعمة مثل كبد سمك القد والأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب عالي الدسم".
ويضيف، كما يمكن لتعويض نقص فيتامين D في الجسم تناول زيت السمك وتعريض الجسم لأشعة الشمس (حمامات شمسية). كما يمكن تناول أقراص فيتامين D التي تذويب بالماء.
ويقول، "ويمكن تناول مركب كوليكالسيفيرول الذي يعتبر فيتامين D السائل".
ويضيف، كما أن هناك أقراص فيتامين D توضع تحت اللسان وكذلك بخاخ خاص.
المصدر:
روسيا اليوم
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