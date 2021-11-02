5 طرق للوقاية من نزلات البرد.. تعرّف إليها

تزداد نزلات البرد مع دخول فصل الشتاء وتغير الفصول، حيث تصيبنا أعراض مثل: سيلان الأنف والصداع وآلام الجسم والتهاب الحلق التي يمكن أن تجعل أداء مهامنا اليومية أمراً صعباً ومزعجاً للغاية، ولأن الوقاية خير من العلاج نتعرف في هذا التقرير على أبرز 5 طرق للوقاية من نزلات البرد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".1- اغسل يديك بانتظامغسل أيدينا جيداً قبل الأكل أو قبل لمس وجهنا يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا وغيره من الفيروسات، علينا فقط الاستمرار في ذلك حتى في فصل الشتاء حيث تنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد من سعال وعطس الشخص المصاب، والتي يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة، لذلك، اغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل الأكل أو لمس وجهك لتجنب الإصابة بالمرض.2- حافظ على رطوبة جسمك وشرب الماءفي الشتاء بشكل عام، ينخفض مستوى استهلاكك اليومي من الماء بسبب الطقس البارد، حيث لا نشعر بالعطش فلا نشرب الكثير من الماء، لكن يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويمنعنا من الإصابة بالمرض لذا، احرص على شرب 2 لتراً على الأقل من الماء يومياً يمكنك حتى تناول الحساء ومرق العظام لرفع مستوى تناول السوائل.3- الأكل الصحياعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً خلال الموسم سوف يساعدك على الحصول على كمية وافرة من العناصر الغذائية والحفاظ على لياقتك.انتبه بشكل خاص لمستويات تناول الزنك وفيتامين د، حيث تساعد على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض، وتناول المزيد من الخضار الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه.4- احصل على قسط كافٍ من النومالحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لنا لمحاربة البرد والوقاية منه، حيث يؤدي الأرق أو نوعية النوم الرديئة إلى صعوبة محاربة الجسم للفيروسات والعدوى، فعندما نحصل على نوم جيد في الليل، ينتج جسمنا ويطلق السيتوكينات، وهي أنواع من البروتينات التي تستهدف العدوى والالتهابات، لذلك تأكد من أنك تنام لمدة 7 إلى 8 ساعات يومياً للحفاظ على نشاط جهاز المناعة لديك.5- الرياضةالتمرين يتعبر ضرورياً للتخلص من الكيلوغرامات و بناء العضلات كما يساعد على تقوية المناعة ومنع نزلات البرد.وتشير الدراسات إلى أن الرياضة تساعد الخلايا المناعية لدينا على السفر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الجسم لأنه يحسن الدورة الدموية بهذه الطريقة يساعد الجسم على محاربة العدوى بطريقة أفضل.حافظ على نشاطك باتباع روتين تمارين منتظم مثل المشي واليوغا والتأمل والجري وتدريبات القوة.