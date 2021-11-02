6 طرق سهلة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة من المشاكل التي يواجهها الكثيرون وتؤثر على حياتهم وتعاملهم مع الآخرين، قد يكون ذلك ناتج عن الإصابة ببعض المشاكل الصحية سواء في الجهاز الهضمي أو الأسنان وغيرها وقد يكون ناتج عن عدم النظافة الشخصية وغسل الأسنان باستمرار.وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض الطرق التي تساعد فى التخلص من رائحة الفم الكريهة وهي:1- غسل الاسنان واستخدام الخيطاغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل كل يوم، واستخدم خيط التنظيف مرة واحدة على الأقل. إذا كنت قلقًا بشأن أنفاسك، فقم بالأمرين كثيرًا، لكن لا تبالغ في الأمور إذا قمت بتنظيف أسنانك بشدة ، يمكنك أن تتآكل أسنانك، مما يجعلها عرضة للتسوس.2- غسل الفمغسول الفم يضيف حماية إضافية عن طريق التخلص من البكتيريا، ويمكن أن يجعلك طعم النعناع الطازج تشعر بالرضا لكن تأكد من أن غسول الفم الذي تختاره يقتل الجراثيم التي تسبب رائحة الفم الكريهة، لا تكتفي فقط بتغطية الرائحة، اشطفه يوميًا بغسول فم جيد وأوقف رائحة الفم الكريهة من مصدرها.يمكنك أيضًا مساعدة أنفاسك إذا قمت بمضمض فمك بالماء العادي بعد تناول الطعام. يمكنه التخلص من جزيئات الطعام التي تعلق في أسنانك.3- اكشط لسانكيمكن أن يكون الغلاف الذي يتشكل عادة على لسانك ملئ بالبكتيريا التى تسبب رائحة الفم الكريهة، لذلك عليك بكشط اللسان وغسله جيدا .4- تجنب الأطعمة التي تفسد أنفاسكالبصل والثوم من الأطعمة التي تسبب رائحة فم كريهة لذلك قم بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناولها.5- التخلص من عادة تدخين التبغبالإضافة إلى التسبب في السرطان، يمكن أن يتسبب التدخين في إتلاف لثتك، وتلطيخ أسنانك، ورائحة الفم الكريهة، لذلك ينصح بتجنبها.6- حافظ على صحة اللثةأمراض اللثة تسبب رائحة الفم الكريهة، تتجمع البكتيريا في جيوب عند قاعدة الأسنان، مما ينتج عنه رائحة، إذا كنت تعاني من أمراض اللثة، فقد يقترح عليك طبيب الأسنان أن ترى أخصائي أمراض اللثة المتخصص في علاجها.