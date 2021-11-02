صحة

هل تغسل أسنانك بهذه الطريقة؟.. ربما تكون مخطئا

Lebanon 24
02-11-2021 | 12:00
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تنظيف الأسنان عمل يقوم به معظمنا كل يوم، ولكن كل واحد بطريقة مختلفة. الآن يكشف أحد الخبراء أن "الطريقة التقليدية" خاطئة ويقترح طريقة أخرى.

تقول الدكتورة جوزفين هيرشفيلد، محاضرة في طب الأسنان الترميمي في جامعة برمنغهام في إنجلترا، إنه على الرغم من أن إحدى النصائح الرئيسية في غسيل الأسنان هي الالتزام بدقيقتين مرتين في اليوم، فقد يكون ذلك خطأ، بحسب healthy walla.

وفقا لها، من الأفضل بدلا من ذلك تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة أربع دقائق في كل مرة لأنها تزيل المزيد من البلاك البكتيري.

كما تدّعي أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر من مرتين يوميا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

 والسبب في ذلك، كما تقول هيرشفيلد، هو أن التنظيف المفرط بالفرشاة، خاصة مع فرش الأسنان ذات الشعيرات الصلبة واستخدام معاجين الأسنان الكاشطة، يمكن أن يضر بطبقة المينا الواقية للأسنان ويلحق الضرر باللثة.

اللويحة البكتيرية المعروفة باسم البلاك هي نوع من الطبقات اللاصقة، عديمة اللون عادة، والتي تتطور على الأسنان نتيجة لتراكم البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في الفم، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات إلى تسوس الأسنان أو أمراض اللثة.

وبحسب هيرشفيلد فإن الأدلة الحديثة تشير إلى أن قضاء المزيد من الوقت في تنظيف الأسنان بالفرشاة في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك بالفرشاة- يؤدي إلى أسنان أكثر نظافة.

وتقول: "يعني وقت التنظيف الطويل هذا أنه يمكننا تنظيف أسناننا بكفاءة أكبر والوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها".
ومع ذلك، وكما ذُكر حذرت الدكتورة هيرشفيلد من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم يمكن أن يضر بالأسنان.

وقالت: "احرص على عدم استخدام الفرشاة كثيرا (أكثر من مرتين يوميا) وتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة أو استخدام معاجين الأسنان والفرش الكاشطة، لأن ذلك قد يؤدي أيضا إلى إتلاف أسناننا ولثتنا".

المصدر: سبوتنيك
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