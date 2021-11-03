قلّة السوائل في جسمك تؤثر على ضغط الدم

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يستخدم القلب الكثير من القوة أثناء دفع الدم نحو جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى إجهاد القلب والشرايين. وعندما لا يتم علاج هذه الحالة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.هناك الكثير من الأسباب التي تسهم في ارتفاع ضغط الدم. فارتفاع ضغط الدم الثانوي ينتج، وفق موقع «هيلث دايجست»، عن مجموعة من العوامل، منها أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الأوعية الدموية الوراثية، أو من بعض الأدوية.يشير ارتفاع ضغط الدم الأساسي إلى ارتفاع ضغط الدم من دون وجود أسباب كامنة معروفة، والتي يصاب بها العديد من البالغين مع تقدمهم في العمر.هناك أسباب أخرى لارتفاع ضغط الدم، والتي يتعلق الكثير منها بنمط الحياة الذي، إذا تم ضبطه، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. قد تُفاجأ عندما تعلم أن الجفاف يمكن أن يؤثر على ضغط الدم.فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:ـ يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض كمية الدم في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. عندما يكون ضغط الدم منخفضاً جداً، لا تتلقى الأعضاء في جميع أنحاء الجسم العناصر الغذائية والأكسجين اللازمين للعمل على النحو الأمثل ويمكن أن تبدأ في التوقف.ـ يمكن أن يؤدي الجفاف أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم. تشير تقارير موقع MedicineNet إلى أنه عندما يصاب الجسم بالجفاف، يجب أن تعمل الأعضاء بجهد أكبر. ستعمل الكلى على تنظيم سوائل الجسم عن طريق الاحتفاظ بالصوديوم والماء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عندما يصاب الدماغ بالجفاف، يفرز المزيد من هرمون فاسوبريسين، الذي يضيق الأوعية الدموية ويشجع الجسم على الاحتفاظ بمزيد من الصوديوم، في محاولة لتعويض نقص الماء. وتؤدي هذه العملية أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم.ـ الحفاظ على كمية كافية من السوائل في الجسم واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة هي خيارات جيدة لنمط الحياة للحفاظ على ضغط الدم الصحي.