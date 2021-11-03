صحة

رسميا.. تطعيم الأطفال الأصغر سنا يحظى بالموافقة الأميركية

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:17
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أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، مساء الثلاثاء، السماح بتطعيم الأطفال من عمر خمسة إلى 11 عاما بلقاح شركتي "فايزر بيونتيك". 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة ستتيح تطعيم 28 مليون طفل.

وكانت لجنة من المستشارين التابعين لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه" أوصت، الأسبوع الماضي، بالموافقة على تطعيم هذه الفئة العمرية .

يأتي هذا بعد أن تقدمت شركتا "فايزر" و"بينوتيك" على طلب، في أكتوبر الماضي، للحصول على موافقة "أف دي أيه" لمنح لقاحهما للأطفال الأصغر سنا، وكان اللقاح قد حظي بموافقة "أف دي أيه" لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما. 

المصدر: الحرة
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