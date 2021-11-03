22
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
اذا كنت من هذه الفئة... لا تتناول البطاطا
Lebanon 24
03-11-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الدكتور ارتيوم ليونوف، خبير التغذية الروسي، الحالات التي تتطلب الامتناع عن تناول البطاطا.
وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء موضحا، "بما أن للبطاطا مؤشر مرتفع لنسبة السكر (أعلى من 70 وحدة)، لذلك يجب على من يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ومن مرض السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، الامتناع عن تناول البطاطا. وكذلك من تسبب له الحساسية. لأن البطاطا تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، لذلك يمكن ان تسبب رد فعل تحسسي مخفي".
ويضيف الخبير، كل شيء يرتبط بمكروبيوم الأمعاء. وعموما كل من لا يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، أو حساسية، يمكنه تناول البطاطا.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
07:47 | 2021-11-03
03/11/2021 07:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
17:00 | 2021-11-03
صالح لجميع الفئات.. الصحة العالمية تقر لقاحا مضادا لكورونا
17:00 | 2021-11-03
6 أطعمة لابد منها بعد تلقي لقاح كورونا
15:00 | 2021-11-03
مؤشر واضح للاصابة بسرطان "البنكرياس"... تعرفوا اليه
14:00 | 2021-11-03
انتبه... هذه العلامات تشير الى تناول جرعة زائدة
11:00 | 2021-11-03
وجبة طعام تقاوم السرطان... اليكم التفاصيل
09:00 | 2021-11-03
6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا
فيديو
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 03:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 03:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
04/11/2021 03:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact