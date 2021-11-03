صحة

اذا كنت من هذه الفئة... لا تتناول البطاطا

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:00
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كشف الدكتور ارتيوم ليونوف، خبير التغذية الروسي، الحالات التي تتطلب الامتناع عن تناول البطاطا.

وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء موضحا، "بما أن للبطاطا مؤشر مرتفع لنسبة السكر (أعلى من 70 وحدة)، لذلك يجب على من يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ومن مرض السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، الامتناع عن تناول البطاطا. وكذلك من تسبب له الحساسية. لأن البطاطا تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، لذلك يمكن ان تسبب رد فعل تحسسي مخفي".

ويضيف الخبير، كل شيء يرتبط بمكروبيوم الأمعاء. وعموما كل من لا يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، أو حساسية، يمكنه تناول البطاطا.

( نوفوستي)
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