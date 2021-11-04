7 مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف.. تعرّف إليها

تعد أفران الميكرويف جزءاً من غالبية المنازل وذلك لقدرتها على تسخين الكثير من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة في دقائق معدودة، إلا أن هذا الجهاز الواسع الشعبية قد يكون ضاراً في حال استخدامه بشكل دائم أو استخدام مواد أو أطعمة لا يصلح وضعها فيه.فقد نصح خبراء الصحة بعدم وضع حوالي 7 مواد غذائية وغير غذائية في الميكرويف، وفق ما نشر موقع thespruce المختص بالمواضيع الصحية والمنزلية.1- حاويات وأكواب الستايروفومومن أبرز المواد، أكواب وحاويات الستايروفوم، فعلى رغم أن هذه الحاويات تعتبر جيدة لحفظ الطعام إلا أنها لا تصلح للميكرويف ويجب نقل الطعام إلى أوعية آمنة عند التسخين.2- الأكياس الورقيةأما المادة الثانية، فهي الأكياس الورقية حيث يمكن أن تطلق الأكياس أو حاويات الطعام الورقية السموم في الأطعمة بالإضافة لإمكانية اشتعالها بسهولة إذا أصبح الطعام ساخناً جداً.3- الأكياس وحاويات الطعام البلاستيكية الخفيفة الوزنإلى ذلك، حذر الخبراء من وضع الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن في الميكرويف حيث يذوب هذا النوع من الحاويات أو الأكياس بسهولة داخل الجهاز، وحتى في حال عدم ذوبانها فإنها ستطلق غازات سامة تنتقل الى الطعام، كما ويمكن أن تتسبب ببساطة في حريق.4- أكواب السفركذلك، من غير الصحي أن توضع أكواب السفر حيث تصنع من البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ والمخصصة عادة للاستخدام في حالة السفر.5- الأقمشةويجب عدم المخاطرة وتنشيف الأقمشة باستخدام الميكرويف، الأمر الذي يؤدي لإتلافه.6- الفلفل الأسود والبيض بقشرهكذلك، الفلفل الأسود لأنه عند تسخينه يطلق مادة الكابسيسين التي تتسبب أبخرتها في أذية العين والأنف والرئتين.بالإضافة إلى البيض بقشره، حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى حبس البخار بين البيضة وقشرتها حتى تصل لحد الانفجار.7- اللحوم المجمدةإلى ذلك، نصح الخبراء بعدم وضع اللحوم المجمدة لأنها عادة ما تكون سميكة ومن الصعب معرفة أن الحرارة قد وصلت بالفعل إلى الطبقات الداخلية من اللحم.