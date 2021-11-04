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صحة
الفلفل وأمراض القلب... ما العلاقة بينهما؟
Lebanon 24
04-11-2021
|
11:00
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أعلنت الدكتورة يكتيرينا ماركوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن إضافة الفلفل الحلو إلى النظام الغذائي اليومي، له تأثير إيجابي في حالة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية.
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "الفلفل الحلو مصدر مهم للفيتامينات مثل A ، E ، B2 ، B5 ، B9 ، PP والعناصر المعدنية مثل الزنك والحديد والبوتاسيوم. وبالطبع هذا الفلفل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С. وللحفاظ على فيتامين С يجب تقطيع الفلفل قبل تناوله مباشرة".
وتضيف، كما أن الفلفل الحلو يمد الجسم بالألياف الغذائية، الموجودة بنسبة عالية خاصة في النوع الأحمر منه، الذي تحتوي 100 غرام منه على 2.1 غرام من هذه الألياف.
وتقول إنه "يلاحظ تأثير الفلفل الحلو عند إضافته إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفضل احتواء الفلفل على فيتامين Р وفيتامين С فإنه يساعد على تحسين مرونة جدران الأوعية الدموية".
وتضيف محذرة أن الفلفل من فصيلة الباذنجانيات، لذلك قد يسبب للبعض حساسية مخفية، كما على من يعاني من أمراض المناعة الذاتية استبعاده من نظامه الغذائي.
وتقول "إذا شعر الشخص بعد تناول الفلفل بأعراض مزعجة مثل الانتفاخ وتكون الغازات أو اضطراب البراز، عليه تناوله مطبوخا".
( نوفوستي)
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