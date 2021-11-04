صحة

للجبنة مخاطر وفوائد... ما هي؟

Lebanon 24
04-11-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-882475-637716203632823138.jpg
Doc-P-882475-637716203632823138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سردت المختصة في مجال التغذية تاتيانا إيفانيكوفا، بعض فوائد وكذلك مخاطر تناول الجبنة، وأوضحت ما يجب البحث عنه عند اختيار هذا الطعام الشهي.

وقالت إيفانيكوفا، في حديث لمراسل "نوفوستي": "تعتبر الجبنة من المنتجات المغذية للغاية، ويتكون ربع تركيبها من البروتينات".

وشددت الطبيبة، على أن البروتينات ضرورية ومهمة جدا لجسم الإنسان، لأنها تعتبر بمثابة المادة اللازمة لبناء العضلات.


ونوهت بأن إحدى ميزات الجبنة، هي أن الجسم يقوم بامتصاص بروتيناتها بشكل أفضل من بروتينات مشتقات الحليب الأخرى.

وقالت الخبيرة: "بما أن الجبن منتج عالي السعرات الحرارية، فإنه يجدد الطاقة ويساعد بشكل مثالي في استردادها، لذلك غالبا ما يستخدم كوجبة خفيفة صحية".

وأضافت خبيرة التغذية، أنها لا تنصح بتناول الكثير من الجبنة من جانب الذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه المادة الغذائية غنية بالسعرات الحرارية.

وخلصت إيفانيكوفا، إلى أنه "عند اختيار الجبنة، يجب الانتباه إلى التركيبة، التي لا يجوز أن تحتوي على الكثير من الدهون النباتية".

وأكدت أن عملية إنتاج الجبنة طويلة جدا ومكلفة، لذلك لا يمكن أن يكون الجبن الجيد، رخيص الثمن.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:00 | 2021-11-04
15:00 | 2021-11-04
14:00 | 2021-11-04
11:00 | 2021-11-04
11:00 | 2021-11-04
09:00 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website