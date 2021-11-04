مرض "الكورون"... لهذه الأسباب يتطور

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن انتفاخ البطن والإسهال وآلام البطن هي أعراض لا تشير فقط إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، بل قد تشير إلى مرض "كرون" الخطير أيضا.ويشير مياسنيكوف، إلى أن مرض كرون خطير جدا، يسبب التهاب الأمعاء وتظهر فيها الندب والتقرحات، ما يجعل حياة المصاب لا تطاق، ويمكن أن يسبب الإعاقة وحتى الموت.ويضيف، أصبح مرض كرون أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة في البلدان المتطورة، ولم تحدد أسباب هذا الانتشار إلى الآن. فما هي أعراض مرض كرون الأخرى، وما هي العادات اليومية التي تحفز تطوره؟ويشير مياسنيكوف، إلى أنه ثبت أن هذا المرض وراثي، حيث ينتقل الاستعداد للإصابة به وراثيا، ويمكن أن يظهر في مرحلة الطفولة أو في مرحلة البلوغ.ويقول، "الغشاء المخاطي للأمعاء، ليس جدارا بسيطا فقط. أنه عضو، وله حتى مناعة خاصة به وخلايا لمفاوية وأجسام مضادة لحمايته. وقد يحتوي الطعام الذي نتناوله على مواد عدوانية للأمعاء المحمية بالغشاء المخاطي. ولكن عند فقدان هذه الحماية تظهر التقرحات. وفي حالة مرض كرون تصاب الأجزاء النهائية من الأمعاء الدقيقة والجزء العلوي من القولون، ولكن يمكن أن يصيب المرض كامل الجهاز الهضمي من الفم وإلى فتحة الشرج".والعوامل المحفزة لمرض كرون هي: نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني، وعدم تناول الألياف الغذائية بكمية كافية، واستخدام المضادات الحيوية وخاصة قبل بلوغ عام من العمر، العدوى المرضية، التي عادة تكون العامل المحفز لتطور المرض.ويضيف، كما أنه لوحظ نقص فيتامين D لدى المصابين بمرض كرون. ولكن لم يحدد ما إذا كان هذا النقص عاملا محفزا لتطور المرض أم نتيجة الإصابة به.ويشير مياسنيكوف، إلى أن جميع أعضاء الجسم تقريبا تتأثر من مرض كرون، العيون، فتحة الشرج، وآلام في الركبة وتخدر الأطراف السفلى وانخفاض مستوى الهيموغلوبين.وينصح الطبيب المصابين بمرض كرون بعدم تناول عقاقير مضادة للالتهابات غير الستيرويدية، لأنها تسبب تفاقم الحالة المرضية.