صحة

مشروب يُجدد البشرة

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:00
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قالت لودميلا ميكيتوك المختصة في مجال التغذية، إن مشروب الكاكاو يتمتع بخصائص مفيدة متعددة الأوجه، ولكنها حذرت من وجود نواقص في هذا المنتج اللذيذ.

وشددت المختصة، على أنها تتحدث عن سائل الكاكاو الطبيعي، وليس عن المشروب الذي يتم تحضيرة من مسحوق سريع الذوبان، لأن الأخير "يحتوي على مواد كيميائية وأصباغ، وفوائده لا تزيد عن 20٪".

وأضافت ميكيتوك: "تركيبة مسحوق الكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن، التي تساعد في تحسين وظيفة العضلات وتساعد المصابين بفقر الدم، وهي توفر كثافة العظام اللازمة للأطفال خلال فترة النمو النشط ولدى الحوامل. ويساعد مشروب الكاكاو كذلك في إزالة الكوليسترول الضار وفي تطهير الكبد، وله تأثير إيجابي على الهرمونات الجنسية. ويضمن هذا المنتج الغذائي انقسام طبيعيا للخلايا ونمو الأنسجة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع السرطان، وتعزز التئام الجروح السريع".
وتابعت الخبيرة: "ويساعد وجود الفينولات والبروسيانيدينات، في تجدد البشرة لأنها تربط جزيئات الكولاجين وتوفر مرونة جلد الإنسان. ويحمي الميلانين، الجلد من أضرار أشعة الشمس ويساعد النياسين (حمض النيكوتينيك) في تحسين حالة الشعر. وأثبت العلماء الإسبان فوائد الكاكاو في كبح تليف الكبد".

وأضافت ميكيتيوك، أن الكاكاو - مشروب عالي السعرات الحرارية وخاصة إذا أضفنا الحليب والسكر إليه. لذلك من الأفضل شرب الكاكاو في الصباح.

في الصباح، تكون وتيرة العمليات البيولوجية أكثر شدة ونشاطا، وتحدث عملية تحلل وتحويل البروتينات والدهون والكربوهيدرات إلى طاقة، بشكل أسرع.
المصدر: روسيا اليوم
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