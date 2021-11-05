في سن 10 و11 عامًا.. تأثير غير متوقع لأزمة كورونا على الأطفال

لفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أن دراسة بحثية جديدة كشفت عن تأثيرات غير متوقعة لأزمة فيروس كورونا المستجد على الأطفال، سواء فيما يتعلق بصحتهم البدنية أو النفسية.ووفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الدراسة الاستقصائية التي أجراها باحثون في جامعة كارديف، استهدفت الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، ما بين 10 و11 عامًا.ووجد الباحثون أن الأطفال "باتوا يأكلون كميات أقل من الخضراوات، ويمارسون تمارين رياضية بشكل أقل، ويعانون مشكلات عاطفية"، تحت تأثير الجائحة.وذكر فريق الباحثين أن الأطفال "أبلغوا عن زيادة حادة في المشكلات العاطفية في أوائل عام 2021، مقارنة بنفس المسح الذي تم إجراؤه في عام 2019".