صحة

في سن 10 و11 عامًا.. تأثير غير متوقع لأزمة كورونا على الأطفال

Lebanon 24
05-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-883070-637717475458911206.jpg
Doc-P-883070-637717475458911206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أن دراسة بحثية جديدة كشفت عن تأثيرات غير متوقعة لأزمة فيروس كورونا المستجد على الأطفال، سواء فيما يتعلق بصحتهم البدنية أو النفسية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الدراسة الاستقصائية التي أجراها باحثون في جامعة كارديف، استهدفت الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، ما بين 10 و11 عامًا.

ووجد الباحثون أن الأطفال "باتوا يأكلون كميات أقل من الخضراوات، ويمارسون تمارين رياضية بشكل أقل، ويعانون مشكلات عاطفية"، تحت تأثير الجائحة.

وذكر فريق الباحثين أن الأطفال "أبلغوا عن زيادة حادة في المشكلات العاطفية في أوائل عام 2021، مقارنة بنفس المسح الذي تم إجراؤه في عام 2019".
 
وأشاروا إلى أن الأطفال من الطبقة الفقيرة كانوا الأكثر إبلاغًا عن "الصعوبات العاطفية"، مقارنة بأبناء العائلات الغنية.

وفي هذا الصدد، قالت كيلي مورغان، زميلة أبحاث العلوم الاجتماعية في كارديف، إنه من المرجح أن يترك الوباء "أثرًا مدى الحياة" على الصحة النفسية والعقلية للأطفال مع تقدمهم في السن.

وأبرزت أن ذلك "مرده المدة الطويلة التي قضاها الأطفال في المنازل، من دون لقاء أصدقائهم أو اللعب في الخارج، إضافة إلى خوفهم على صحة أفراد أسرهم". (سكاي نيوز عربية")
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:00 | 2021-11-05
15:00 | 2021-11-05
13:00 | 2021-11-05
11:00 | 2021-11-05
09:00 | 2021-11-05
06:00 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website