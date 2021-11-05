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صحة
في سن 10 و11 عامًا.. تأثير غير متوقع لأزمة كورونا على الأطفال
Lebanon 24
05-11-2021
|
17:00
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لفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أن دراسة بحثية جديدة كشفت عن تأثيرات غير متوقعة لأزمة فيروس كورونا المستجد على الأطفال، سواء فيما يتعلق بصحتهم البدنية أو النفسية.
ووفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الدراسة الاستقصائية التي أجراها باحثون في جامعة كارديف، استهدفت الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، ما بين 10 و11 عامًا.
ووجد الباحثون أن الأطفال "باتوا يأكلون كميات أقل من الخضراوات، ويمارسون تمارين رياضية بشكل أقل، ويعانون مشكلات عاطفية"، تحت تأثير الجائحة.
وذكر فريق الباحثين أن الأطفال "أبلغوا عن زيادة حادة في المشكلات العاطفية في أوائل عام 2021، مقارنة بنفس المسح الذي تم إجراؤه في عام 2019".
وأشاروا إلى أن الأطفال من الطبقة الفقيرة كانوا الأكثر إبلاغًا عن "الصعوبات العاطفية"، مقارنة بأبناء العائلات الغنية.
وفي هذا الصدد، قالت كيلي مورغان، زميلة أبحاث العلوم الاجتماعية في كارديف، إنه من المرجح أن يترك الوباء "أثرًا مدى الحياة" على الصحة النفسية والعقلية للأطفال مع تقدمهم في السن.
وأبرزت أن ذلك "مرده المدة الطويلة التي قضاها الأطفال في المنازل، من دون لقاء أصدقائهم أو اللعب في الخارج، إضافة إلى خوفهم على صحة أفراد أسرهم". (سكاي نيوز عربية")
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