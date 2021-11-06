هل من الآمن تلقي لقاح الانفلونزا مع لقاح كورونا؟

مع انتشار فيروس كورونا بشكلٍ كبيرٍ وواسعٍ في كلّ أرجاء العالم، بات من المهم الحرص على اخذ اللقاح للوقاية من مضاعفاته الخطيرة. ولكن، مع حلول موسم الإنفلونزا، يتساءل البعض عمّا إذا كان من الآمن تلقي لقاح الانفلونزا مع لقاح كورونا. اليكم الجواب في السطور القادمة.تلقي لقاح الانفلونزا مع لقاح كوروناوفقاً لتوصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، على الأشخاص ترك مدة لا تقلّ عن أسبوعين بين لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، لكن في بيانها الجديد فقد أعلنت أنه من الممكن تلقي اللقاحين في نفس الوقت. لتقليل رد الفعل، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بتلقي اللقاحات بإستخدام ذراعٍ مختلفة لكلّ منهما كمكان للحصول على الحقنة، إن أمكن.وجدت دراسة أجرتها جامعة بريستول أن تلقي لقاح فيروس كورونا والإنفلونزا معاً لم يقلل من فعالية اللقاح بأي شكل من الأشكال، بل استنتجت أن كلا اللقاحين عند إعطائهما في وقت واحد ، آمنان وفعالان. كان جميع المتطوعين فوق سن 18 عامًا وحصلوا على جرعة لقاح واحدة من Pfizer / BioNTech أو Oxford-AstraZeneca.كيفية التعامل مع الآثار الجانبية للتطعيمأثناء التعامل مع الآثار الجانبية بعد التطعيم، يجب أن تحافظوا على رطوبة جسمكم. للسيطرة على الالم، يمكنكم تناول الأدوية المسكنة للألم كما ينصح الأطباء.يجب على الذين يعانون من الألم والوجع في موقع الحقن تجنب لمس المنطقة المصابة، ولكن لا تقلقوا لأن الآثار الجانبية ستختفي في غضون يوم أو يومين.الوقاية من فيروس كوروناغسل اليدينمن المهم غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وذلك لمدة لا تقل عن 30 ثانية. وفي حال عدم توفرهما، من الضروري تعقيم اليدين بمعقمات اليدين التي تحتوي على نسبة 60% من الكحول.وضع الكمامةمن الضروري وضع الكمامة خصوصاً عند لقاء الاشخاص الذين لا يعيشون معكم في نفس البيت.تجنب التجمعاتمن الضروري تجنب التجمعات الكبرى، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.