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صحة
خبير تغذية يوضح كيفية تخزين القهوة بشكل صحيح
Lebanon 24
06-11-2021
|
12:00
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قال مؤسس جمعية باريستا الروسية نيكولاي سترينيكوف إن أفضل طريقة لتخزين القهوة هي تخزينها على شكل حبوب، موضحا أنه من المهم أيضًا إحكام إغلاق العلب.
وأكد سترينيكوف أن ذلك مهم لمنع أكسدة حبيبات المشروب وتلفها، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية عند تخزين القهوة هي دخول الأكسجين في العلبة مع القهوة، حيث أنه يتفاعل مع الحبوب ويفسد خصائصها، فيصبح طعم المشروب أقل تركيز، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda".
قال نيكولاي سترينيكوف إن التخزين غير السليم يمكن أن يؤدي إلى نكهات غير مرغوب بها.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون علبة القهوة في مكان مظلم وبارد، حيث لا توجد روائح غريبة".
في الوقت نفسه، لا ينصح سترينيكوف بتخزين المنتج في الثلاجة، لأن تجميد القهوة لن يحافظ على خصائصها بالقدر الكافي.
في وقت سابق، قالت تاتيانا بلوخينا، الباحثة في معهد النشاط العصبي العالي والفيزيولوجيا العصبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن القهوة تنشط عمل الدماغ فقط في أوقات معينة، وحثت على عدم شربها في أول ساعتين بعد الاستيقاظ وإنما بعد تناول أول وجبة طعام.
كما أشارت إلى أنه بعد شرب القهوة، يزداد تركيز الدوبامين والسيروتونين في الجسم، وهما المسؤولان جزئياً عن الحالة المزاجية.
المصدر:
سبوتنيك
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