كيف يمكن حماية الأطفال من "حساسية البيض"؟

توصلت دراسة طبية حديثة إلى طريقة يمكن من خلالها تفادي الإصابة بـ"حساسية البيض".ووفق الباحثين في جامعة "بوفالو" الأميركية في نيويورك، فإن إطعام الرضع البيض، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ"حساسية البيض" في مراحل عمرية لاحقة.ودرس الباحثون بيانات أكثر من 2200 طفلا منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن السادسة، حيث اطلعوا على عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض.ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "بحوث الحساسية الغذائية"، أن نسبة 0.6 في المئة من المشاركين في الأبحاث، أبلغوا عن "حساسية البيض" لدى أطفالهم الذين كانوا بعمر العام.