صحة

حافظ على مسافة آمنة بينك وبين "الكومبيوتر"... اليك التفاصيل

Lebanon 24
07-11-2021 | 10:00
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قال طبيب العيون سيرغي خومياكوف، إن المواطنين الروس يقضون بشكل متوسط أمام الكمبيوتر من 6 إلى 7 ساعات في اليوم.

وأضاف: "حتى لا يتضرر البصر، يجب الجلوس خلال ذلك على بعد 50-60 سم من الشاشة.

وتابع الطبيب نصائحه: "ضع شاشة الكمبيوتر أمامك مباشرة. ويجب أن تكون الحافة العلوية للشاشة على نفس مستوى خط الرؤية لديك. ويجب أن تكون المسافة من العين إلى الشاشة حوالي 50-60 سم. وإذا كنت تستخدم الحاسوب المحمول "لاب توب"، أو الحاسوب اللوحي مع شاشة بقطر 10-12 بوصة، فإن المسافة يجب أن تكون مماثلة للمسافة بين المسافة من الكوع إلى الإبهام، أو بمتوسط 40-45 سم".


وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم إيلاء الكثير من الاهتمام ليس لمستوى الإضاءة المعياري، بل للتكوين الطيفي للضوء.

وقال: "لقد تطور جهاز الرؤية لدينا في ظروف الطيف الطبيعي للضوء الأبيض، والذي يتكون بعد مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي. وبالتالي، فإن مصادر الضوء الأكثر راحة هي الأكثر قربا في طيفها إلى التدفق الضوئي للطيف الطبيعي.

( نوفوستي)

 
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