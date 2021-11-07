19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
Lebanon 24
07-11-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر المكسرات من الأطعمة المحببة لدى غالبية الناس، وذلك لتنوعها وطعمها اللذيذ خصوصاً عندما تكون مملحة ومحمصة بشكل جيد، إلا أن بعض خبراء الصحة حذروا من أضرارها في حال حضرت بطريقة غير صحيحة.
فقد أعلن الدكتور أرتيوم ليونوف، اختصاصي التغذية الروسي، أن المكسرات تصبح ضارة للجسم إذا لم تنقع قبل تناولها.
وأشار الخبير، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن الجوز واللوز والفستق والكاجو مفيدة للجسم لتجديد الطاقة وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية. ولكنها تضر الجسم إذا لم تستخدم بصورة صحيحة.
مواد تكبح نشاط الأنزيمات
إلى ذلك، كشف أنها تحتوي على العديد من العناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والبروتينات، مشيراً إلى أنها في نفس الوقت تحتوي على مواد تكبح نشاط الإنزيمات.
وأضاف أن جميع المواد المفيدة فيها تكون غير نشطة، لأنها محددة بمواد حافظة طبيعية، لذلك لا تجلب أي فائدة للجسم، لافتاً إلى أن الماء يحيد هذه المواد الحافظة الطبيعية.
نقعها لمدة 6-8 ساعات
في المحصلة، أكد الخبير الروسي أنه عند تنقيع المكسرات بالماء تعود جميع المواد المغذية فيها إلى الحالة النشطة التي يستفيد منها الجسم.
وأوضح أن المكسرات تصبح أكثر فائدة عند نقعها بالماء مدة 6-8 ساعات قبل تناولها، مشيراً إلى أنه حينها فقط يمكن الحصول على قوة الطبيعة المخزنة فيها.
الأكثر قراءة
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
Lebanon 24
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
03:30 | 2021-11-07
07/11/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
02:30 | 2021-11-07
07/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-11-07
اليكم هذه الطريقة الجديدة للاهتمام بالاسنان
12:00 | 2021-11-07
هل تعاني من نقص في المناعة؟... اقرأ هذا الخبر
10:00 | 2021-11-07
حافظ على مسافة آمنة بينك وبين "الكومبيوتر"... اليك التفاصيل
08:00 | 2021-11-07
6 عادات للوقاية من الجلطة الدماغية.. تعرفوا إليها
05:00 | 2021-11-07
مكملات غذائية تسبب الأزمات القلبية.. ابتعدوا عنها
02:00 | 2021-11-07
فواكه خريفية صحية فوائدها لا تُعد ولا تُحصى.. إحداها تمنع السرطان!
فيديو
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
16:00 | 2021-11-03
08/11/2021 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact