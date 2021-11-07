احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم

تعتبر المكسرات من الأطعمة المحببة لدى غالبية الناس، وذلك لتنوعها وطعمها اللذيذ خصوصاً عندما تكون مملحة ومحمصة بشكل جيد، إلا أن بعض خبراء الصحة حذروا من أضرارها في حال حضرت بطريقة غير صحيحة.



فقد أعلن الدكتور أرتيوم ليونوف، اختصاصي التغذية الروسي، أن المكسرات تصبح ضارة للجسم إذا لم تنقع قبل تناولها.





مواد تكبح نشاط الأنزيمات

إلى ذلك، كشف أنها تحتوي على العديد من العناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والبروتينات، مشيراً إلى أنها في نفس الوقت تحتوي على مواد تكبح نشاط الإنزيمات. وأشار الخبير، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن الجوز واللوز والفستق والكاجو مفيدة للجسم لتجديد الطاقة وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية. ولكنها تضر الجسم إذا لم تستخدم بصورة صحيحة.مواد تكبح نشاط الأنزيماتإلى ذلك، كشف أنها تحتوي على العديد من العناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والبروتينات، مشيراً إلى أنها في نفس الوقت تحتوي على مواد تكبح نشاط الإنزيمات.