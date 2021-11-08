تعرف على الطريقة الصحيحة للإمساك بفرشاة الأسنان

يرتكب الكثيرون بعض الأخطاء في روتين العناية اليومي بأسنانهم، ويؤدي ذلك إلى تراكم الأوساخ وبقايا الطعام وتسوس الأسنان في نهاية المطاف.وأثناء ظهورها في برنامج الواقع The Real Housewives of Cheshire شاركت طبيبة الأسنان التجميلية هانا كينسيلا بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الأسنان وبياضها، وكشفت أيضاً عن الخطأ الذي نقوم به جميعًا وهو طريقة إمساك فرشاة الأسنان.وفيما يلي أهم نصائح الدكتورة كينسيلا، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:نظف أسنانك بشكل صحيحبدلًا من تفريش الأسنان بقوة بقبضة قوية، حاول الإمساك بفرشاة أسنانك من النهاية، واستخدم المقبض كما لو كنت تمسك بقلم، سيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على الفرشاة والأسنان، وبالتالي حمايتها من التلف والمساهمة في تبييض الأسنان.احذر من طعامك وشرابكيمكن أن تتسبب القهوة والشاي والمشروبات الكحولية بسرعة في تكوين بقع صفراء أو بنية اللون، لذا فإن الحرص على تجنب هذه المشروبات إن أمكن، أو شربها من خلال قشة قد يساعد في الحفاظ على الأسنان بيضاء وتجنب البقع. ويمكن أن يتسبب النيكوتين الموجود في السجائر أيضًا في تلطيخ الأسنان، لذلك من نافلة القول تجنب السجائر لحماية الأسنان.يمكن أن تؤدي صحتك العامة أيضًا إلى اصفرار الأسنانشيء لا يعرفه معظم الناس هو أن المشكلات الصحية مثل مرض السكري وسرطان الفم وفقر الدم وبعض اضطرابات الأكل يمكن أن تسبب أيضًا ضررًا لمينا الأسنان وصحة الفم، مما قد يؤدي إلى اصفرار الأسنان.الأكل الصحيتحتوي الفراولة على حمض الماليك وهو في الواقع مبيض أسنان طبيعي، كما يعتبر التفاح طريقة رائعة لتنظيف الأسنان، حيث يمكن أن تساعد الحواف الخشنة للأطعمة المقرمشة مثل التفاح أيضًا على إزالة البكتيريا من الأسنان.استخدم فرشاة أسنان بتقنية الاهتزازات الصوتيةيمكن أن يوفر استخدام فرشاة أسنان كهربائية عملية تنظيف ديناميكية قوية تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة عن طريق إزالة البلاك، بالإضافة إلى إزالة فعالة للبقع مما يساعد على تفتيح الأسنان واستعادة بياضها الطبيعي.اشرب الكثير من الماءشرب الماء ضروري لصحة الفم، فهو منظف طبيعي ويمكن أن يساعد أيضاً في إزالة البكتيريا من الأسنان. اشرب دائماً كوباَ من الماء على الأقل بعد تناول الوجبات.استخدام الخيطالتنظيف بالخيط يمكن أن يزيل بعض البقع بين الأسنان ويفتح الابتسامة وكذلك يساعد في الحفاظ على صحة الفم بشكل عام.زيارة طبيب أسنانك بانتظاميجب أن تزور طبيب أسنانك كل ستة أشهر للاطمئنان على صحة أسنان وعلاج أية مشاكل فيها.