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صحة
هل تخاف من "الألزهايمر"؟... ابتعد عن الكحول
Lebanon 24
08-11-2021
|
10:00
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ذكرت صحيفة "دايلي ميل" نقلا عن خبراء "جمعية ألزهايمر" العلمية الخيرية، أن تعاطي الخمور قد يسبب الإصابة بداء "الخرف الكحولي".
وحسب الأطباء فإن المريض الذي يستمر في الإفراط بتعاطي الكحول بعد ظهور الأعراض الأولى من الاضطراب الإدراكي لديه، يواجه خطورة إصابته بمتلازمة "فيرنيكيه كورساكوف"، وهي اعتلال دماغي يحدث نتيجة لنقص الثيامين.
وأشار الخبراء إلى أن تنامي عملية تضرر الدماغ يهدد المريض بفقدان الذاكرة، مما قد يجعله يملأ الثغور في ذاكرته بأحداث لم يكن لها وجود على الإطلاق، لافتين إلى أن الشباب ليسوا في مأمن من هذا الداء.
وأضافوا أن "للخرف الكحولي" تبعات مهددة أخرى، منها فقدان الإنسان القدرة على استيعاب معلومات جديدة أو تعلم مهارات جديدة، وتركيز الاهتمام واتخاذ القرارات.
كما نصح الأطباء بنظام غذائي يحتوي على عناصر غنية بفيتامين B1، ومنها السمك والفاصولياء والعدس والبازلاء الخضراء وبذور دوار الشمس.
(نوفوستي)
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