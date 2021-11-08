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صحة
المناعة ومحاربة "دلتا"... اليكم هذه المعلومات
Lebanon 24
08-11-2021
|
12:00
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أكد مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبورغ، أن 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية التامة من "دلتا" متحور كورونا.
وقال لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "وجدنا أن 300 وحدة من الأجسام المضادة تحمي تماما من متحور "دلتا".
وأضاف: "اكتشفنا أيضا أن 500 وحدة أو أكثر تعتبر قيمة ممتازة لتقليل مخاطر الإصابة بالوباء".
من جهته، أعلن مدير معهد بحوث الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية فاسيلي أكيمكين في وقت سابق، عن تسجيل صنفين في روسيا من متحورات فيرس كورونا، هما "مو" و"لامدا".
وحسب تقارير إعلامية فإن "لامدا" الذي تم اكتشافه لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادر على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من المتحورات الأخرى، كما تم اكتشاف "مو" لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي.
( RT)
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