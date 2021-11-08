صحة

المناعة ومحاربة "دلتا"... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
08-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-883885-637719656784563878.jpg
Doc-P-883885-637719656784563878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبورغ، أن 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية التامة من "دلتا" متحور كورونا.

وقال لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "وجدنا أن 300 وحدة من الأجسام المضادة تحمي تماما من متحور "دلتا".

وأضاف: "اكتشفنا أيضا أن 500 وحدة أو أكثر تعتبر قيمة ممتازة لتقليل مخاطر الإصابة بالوباء".

من جهته، أعلن مدير معهد بحوث الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية فاسيلي أكيمكين في وقت سابق، عن تسجيل صنفين في روسيا من متحورات فيرس كورونا، هما "مو" و"لامدا".

وحسب تقارير إعلامية فإن "لامدا" الذي تم اكتشافه لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادر على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من المتحورات الأخرى، كما تم اكتشاف "مو" لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي.

( RT)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2021-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-11-08
14:00 | 2021-11-08
10:00 | 2021-11-08
08:00 | 2021-11-08
08:00 | 2021-11-08
07:00 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website