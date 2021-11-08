صحة

تقلب الموازين... دراسة تكشف ما قد يحدث إذا شربت أكثر من فنجان قهوة يوميا

Lebanon 24
08-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-884067-637719894016916943.png
Doc-P-884067-637719894016916943.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة أن شرب فنجانين من القهوة يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، بحسب موقع "واللا".
فحصت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في المجلة السريرية للجمعية الأميركية لأمراض الكلى، 372 مستقلبا في الدم بين 3811 شخصا مختلفا. 
والمستقلبات عبارة عن جزيئات صغيرة يتم إنتاجها أو استخدامها عندما يكسر الجسم الطعام أو الأدوية أو المواد الكيميائية.
وأظهرت النتائج أن 56 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع شربوا القهوة يوميا، وشرب 32 في المائة أكثر من كوبين في اليوم.
خلال اختباراتهم، اكتشف الباحثون مستقلبا واحدا مرتبطا بالقهوة يمكن أن يساعد الكلى على أن تصبح أكثر صحة. ومع ذلك، وبشكل مقلق، وجدوا أيضا مستقلبين آخرين مرتبطين بمرض الكلى المزمن.
ينطوي الفشل الكلوي المزمن على الفقدان التدريجي لوظائف الكلى. تتسبب الكلى التالفة في تراكم الفضلات السامة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب الأمر بدء غسيل كلوي أو زرع الكلى.
النتائج الجديدة "فاجأت" باحثي جونز هوبكنز، بالنظر إلى أن تقريرا نُشر قبل ستة أشهر فقط خلص إلى أن هناك "تأثيرا مفيدا للقهوة على وظائف الكلى".
قالت الدكتورة كيسي ريبهولتز، أحد مؤلفي الدراسة الجديدة، لصحيفة الإندبندنت إن أحد المستقلبات المرتبطة بالقهوة والتي تم ربطها أيضا بأمراض الكلى تحتوي أيضا على مركبات مرتبطة بتدخين السجائر.
و أوضحت أن هناك حاجة لمزيد من البحث حتى لا يشعر عشاق القهوة بالذعر.
وكانت مجموعة كبيرة من الدراسات الأخرى قد أثبتت أن القهوة يمكن أن تكون مفيدة للصحة العامة للفرد.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2021-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-08
12:00 | 2021-11-08
10:00 | 2021-11-08
08:00 | 2021-11-08
08:00 | 2021-11-08
07:00 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website