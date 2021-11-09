صحة

هل أنتم من محبي الشاي الحار؟... اليكم هذه المعلومة

Lebanon 24
09-11-2021 | 14:00
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أعلنت الطبيبة الروسية، سوري داداشيفا، أن تناول الشاي وغيره من المشروبات الساخنة جدا يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان المريء.


وكشفت الطبيبة، في حديثها لوكالة "نوفوستي" الروسية، عن التهديد الذي يمكن أن تسببه المشروبات الساخنة جداً للحياة.

وتقول الطبيبة: "معظم الناس يحبون شرب الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات الساخنة جدا، إلا أن تناول تلك المشروبات يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان المريء. لأن المشروبات الساخنة جدا تتلف خلايا السطح الداخلي للمريء، مسببة إصابات مجهرية، يمكن أن تتطور لاحقا إلى ورم سرطاني".

من الضروري توخّي الحذر عند تناول المشروبات الساخنة جدا، ومن الأفضل ترك هذه المشروبات لتبرد بعض الشيء قبل تناولها، أو تبريدها بإضافة الحليب البارد.

( نوفوستي)
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