دواء "كورونا" سيكون متوفرا في هذا الموعد

قال المدير الإقليمي لشركة "فايزر" في بريطانيا، بن أوزبورن إن "دواء فيروس كورونا سيكون متوفرا مع مطلع العام المقبل، في حال حصل على موافقة السلطات".



وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية الأميركية، أعلنت الأسبوع الماضي أن الدواء "باكسلوفيد" أظهر قدرته على تقليل خطر نقل مرضى "كوفيد -19" إلى المستشفيات أو الوفاة العديد من البالغين بنسبة 89 بالمئة.