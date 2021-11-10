مراحل خطرة لمرض "السمنة"... تعرف اليها





في تقرير لها، تقول صحيفة جمهوريت (cumhuriyet) التركية إنه يمكن علاج السمنة عبر التمارين الرياضية أو العمليات الجراحية المصحوبة بالحميات الغذائية، ويقوم المختصون بتحديد طرق العلاج الأنسب لضمان الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه.





ووفقا لتقرير الدراسة الأولية لـ"مسح التغذية والصحة في تركيا 2010″، فإن انتشار السمنة في تركيا بلغ 20.5% بين الرجال، و41% بين النساء، أي بمعدل 30.3%.



وتقدم اختصاصية التغذية فاطمة أرسلانهان أهم الأعراض والمشاكل الصحية والنفسية المتعلقة بالسمنة.



ما هي أعراض السمنة؟

توضح أرسلانهان أن أهم أعراض السمنة هي اضطرابات النوم وتورم القدمين وآلام الظهر ومشاكل التنفس والشخير والإرهاق، وتنتشر الأعراض لدى من تفوق أعمارهم 15 عاما.



كيف يقيّم علم النفس تأثيرات السمنة على الصحة العقلية؟

تؤكد الاختصاصية أن السمنة التي تنتشر بشكل كبير في المجتمعات المعاصرة تسبب مشاكل نفسية مثل عدم الرضا عن شكل الجسد، وتدني احترام الذات، ومشاكل في العلاقات بين الأزواج، وصعوبات في العمل والحياة الاجتماعية، وتراجع القدرة الجنسية.



ما هي المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة؟

تسبب السمنة العديد من المشاكل الصحية، ومنها ارتفاع ضغط الدم، وضيق التنفس، وآلام المفاصل، والوهن، والسكري، واضطرابات القلق، والسكتات القلبية، مع احتمال حدوث مشاكل حادة في الأعضاء المرتبطة بالسمنة في المراحل المتقدمة من المرض.



من خلال المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يمكن إنقاص الوزن بشكل سليم وتجنب المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpaالسمنة قد تسبب مشاكل نفسية مثل عدم الرضا عن شكل الجسد وتدني احترام الذات (الألمانية) يوما بعد يوم تتزايد حالات السمنة التي تعد واحدة من أكثر المشاكل الصحية انتشارا في العالم، ومن أهم العوامل المسببة لها التوتر وقلة الحركة، لكن ما هو التعريف الدقيق للسمنة؟ وما هي أهم أعراضها؟ وكيف تؤثر على حياتنا اليومية؟ وكيف يتم تقييمها من منظور علم النفس؟في تقرير لها، تقول صحيفة جمهوريت (cumhuriyet) التركية إنه يمكن علاج السمنة عبر التمارين الرياضية أو العمليات الجراحية المصحوبة بالحميات الغذائية، ويقوم المختصون بتحديد طرق العلاج الأنسب لضمان الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه.ووفقا لتقرير الدراسة الأولية لـ"مسح التغذية والصحة في تركيا 2010″، فإن انتشار السمنة في تركيا بلغ 20.5% بين الرجال، و41% بين النساء، أي بمعدل 30.3%.وتقدم اختصاصية التغذية فاطمة أرسلانهان أهم الأعراض والمشاكل الصحية والنفسية المتعلقة بالسمنة.ما هي أعراض السمنة؟توضح أرسلانهان أن أهم أعراض السمنة هي اضطرابات النوم وتورم القدمين وآلام الظهر ومشاكل التنفس والشخير والإرهاق، وتنتشر الأعراض لدى من تفوق أعمارهم 15 عاما.كيف يقيّم علم النفس تأثيرات السمنة على الصحة العقلية؟تؤكد الاختصاصية أن السمنة التي تنتشر بشكل كبير في المجتمعات المعاصرة تسبب مشاكل نفسية مثل عدم الرضا عن شكل الجسد، وتدني احترام الذات، ومشاكل في العلاقات بين الأزواج، وصعوبات في العمل والحياة الاجتماعية، وتراجع القدرة الجنسية.ما هي المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة؟تسبب السمنة العديد من المشاكل الصحية، ومنها ارتفاع ضغط الدم، وضيق التنفس، وآلام المفاصل، والوهن، والسكري، واضطرابات القلق، والسكتات القلبية، مع احتمال حدوث مشاكل حادة في الأعضاء المرتبطة بالسمنة في المراحل المتقدمة من المرض.من خلال المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يمكن إنقاص الوزن بشكل سليم وتجنب المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpaالسمنة قد تسبب مشاكل نفسية مثل عدم الرضا عن شكل الجسد وتدني احترام الذات (الألمانية)

ما هي مراحل السمنة؟

المرحلة صفر: لا يوجد عامل خطر متعلق بالسمنة (ضغط الدم، ومشاكل السكر).





المرحلة الأولى: يمكن رؤية عوامل الخطر البسيطة المرتبطة بالسمنة (فرط ضغط الدم، وانخفاض نسبة السكر في الدم لدى الصائمين، وارتفاع إنزيمات الكبد)، وتكون الأعراض (ضيق التنفس، وآلام المفاصل، والوهن).



المرحلة الثانية: يلاحظ وجود أمراض مزمنة مرتبطة بالسمنة (ارتفاع ضغط الدم، داء السكري من الدرجة الثانية، توقف التنفس أثناء النوم، آلام في المفاصل، الارتجاع المريئي، متلازمة تكيس المبايض، اضطرابات القلق).



المرحلة الثالثة: يلاحظ وجود أمراض مزمنة مرتبطة بالسمنة وهي (احتشاء القلب، قصور القلب، المضاعفات الناتجة عن مرض السكري، آلام المفاصل).





المرحلة الرابعة: يلاحظ وجود اضطرابات عضوية شديدة بسبب السمنة.



ما هو مستوى الوزن الذي يمكن تشخيصه بالسمنة؟

يتم اعتبار أن الشخص يعاني من السمنة من خلال قسمة الوزن على مربع طوله.



واعتمادا على هذا يعتبر أنه:



من 20 إلى 24.9 وزن طبيعي.





من 25 إلى 29.9 يعاني من زيادة الوزن.



من 30 إلى 34.9 مصاب بالسمنة.



من 35 إلى 39.5 مصاب بالسمنة من الدرجة الثانية.



من 40 إلى 49.9 مصاب بالسمنة المفرطة.





50 فما فوق أعلى درجة من السمنة.



ما هي طرق الوقاية من السمنة؟

تؤكد اختصاصية التغذية فاطمة أرسلانهان أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالسمنة من خلال ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم وتجنب الوجبات السريعة واتباع نظام غذائي قائم على الفواكه والخضروات، وهذه بعض النصائح للوقاية من السمنة:



1- ممارسة الرياضة بانتظام



2- تغيير عادات الأكل عن طريق اتباع نظام غذائي تحت إشراف طبيب مختص





3- الابتعاد عن الوجبات السريعة



4- تناول الفواكه والخضروات



5- إعطاء الأولوية للوجبات المنزلية بدلا من الجاهزة



6- اعتماد زيت الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية في إعداد الأطعمة





7- الاعتماد على الأجبان والألبان التي تحتوي على نسب أقل من الدسم



8- استهلاك اللحوم الحمراء دون الدهون، والدجاج من دون الجلد



9- تناول الأسماك بانتظام



10- شرب الماء بكميات مناسبة، والابتعاد عن المشروبات الغازية.

(الجزيرة)