مراحل خطرة لمرض "السمنة"... تعرف اليها

يوما بعد يوم تتزايد حالات السمنة التي تعد واحدة من أكثر المشاكل الصحية انتشارا في العالم، ومن أهم العوامل المسببة لها التوتر وقلة الحركة، لكن ما هو التعريف الدقيق للسمنة؟ وما هي أهم أعراضها؟ وكيف تؤثر على حياتنا اليومية؟ وكيف يتم تقييمها من منظور علم النفس؟
في تقرير لها، تقول صحيفة جمهوريت (cumhuriyet) التركية إنه يمكن علاج السمنة عبر التمارين الرياضية أو العمليات الجراحية المصحوبة بالحميات الغذائية، ويقوم المختصون بتحديد طرق العلاج الأنسب لضمان الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه.
ووفقا لتقرير الدراسة الأولية لـ"مسح التغذية والصحة في تركيا 2010″، فإن انتشار السمنة في تركيا بلغ 20.5% بين الرجال، و41% بين النساء، أي بمعدل 30.3%.
وتقدم اختصاصية التغذية فاطمة أرسلانهان أهم الأعراض والمشاكل الصحية والنفسية المتعلقة بالسمنة.
ما هي أعراض السمنة؟
توضح أرسلانهان أن أهم أعراض السمنة هي اضطرابات النوم وتورم القدمين وآلام الظهر ومشاكل التنفس والشخير والإرهاق، وتنتشر الأعراض لدى من تفوق أعمارهم 15 عاما.
كيف يقيّم علم النفس تأثيرات السمنة على الصحة العقلية؟
تؤكد الاختصاصية أن السمنة التي تنتشر بشكل كبير في المجتمعات المعاصرة تسبب مشاكل نفسية مثل عدم الرضا عن شكل الجسد، وتدني احترام الذات، ومشاكل في العلاقات بين الأزواج، وصعوبات في العمل والحياة الاجتماعية، وتراجع القدرة الجنسية.
ما هي المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة؟
تسبب السمنة العديد من المشاكل الصحية، ومنها ارتفاع ضغط الدم، وضيق التنفس، وآلام المفاصل، والوهن، والسكري، واضطرابات القلق، والسكتات القلبية، مع احتمال حدوث مشاكل حادة في الأعضاء المرتبطة بالسمنة في المراحل المتقدمة من المرض.
من خلال المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يمكن إنقاص الوزن بشكل سليم وتجنب المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpaالسمنة قد تسبب مشاكل نفسية مثل عدم الرضا عن شكل الجسد وتدني احترام الذات (الألمانية)