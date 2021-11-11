العالم يواجه خطر تفشي "مرض شهير".. اليكم التفاصيل

حذرت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من تزايد احتمالات تفشي مرض الحصبة بسبب عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.وأظهر تقرير مشترك للمنظمة والمراكز، الأربعاء، أن حالات الحصبة المسجلة انخفضت بأكثر من 80 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 2019، لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به.ويهدد عدم تطعيم نحو 3 ملايين طفل في 2020 أكثر من العام السابق عليه، وهو أكبر زيادة خلال 20 عاما، الجهود العالمية للقضاء على المرض الفيروسي شديد العدوى.