أطعمة يجب تجنبها قبل العلاقة الحميمة.. تعرفوا إليها

الغذاء يؤثر في جميع تفاصيل الإنسان الصحية سلباً وإيجاباً، من بينها القدرة الجنسية، لذا ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة التالية قبل العلاقة الزوجية:

اللحوم، لا سيما المصنّعة، بسبب احتوائها على دهون صعبة الهضم، فتؤدي إلى الشعور بالكسل.

الأطعمة التي تسبب انتفاخ، مثل البقوليات، والشوفان، والملفوف، والبروكلي، والطعام المقلي، والذرة.

فول الصويا، إذ يرفع من مستوى هرمون الإستروجين والحد من مستوى هرمون التستوستيرون المرتبط بالرغبة الجنسية.

النعناع، إذ يؤدي لانخفاض الرغبة الجنسية.

مشروبات الصودا التي تسبب الانتفاخ وتقلل معدل التسترستيرون

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وبشكل عام، الوجبات الغذائية الغنية بالسكر، تشجع على تخزين الدهون التي يمكن أن تؤثر على نظام الغدد الصماء عن طريق إنتاج الأوسترون (هرمون الاستروجين) من مخزن الدهون. وهذا يقلل من الرغبة الجنسية، لأنه يزيد إنتاج الغلوبيولين (أحد بروتينات بلازما الدم) المرتبط بالهرمونات الجنسية، والذي يزيل الأندروجينات (مجموعة من الهرمونات) التي تعزز الرغبة الجنسية.