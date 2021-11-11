صحة

جامعة البلمند تحصل على إعتماد "TEPDAD" لبرنامج الطب الخاص بها

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:51
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أنشأت جامعة البلمند كلية الطب والعلوم الطبية في عام 2000 بهدف الوصول الى التميّز في التعليم الطبي ورعاية المرضى. واليوم، تؤكد كلية الطب والعلوم الطبية الاعتراف الدولي بهذا التميّز من خلال حصولها على اعتماد TEPDAD، من جمعية تقييم واعتماد البرامج التعليمية الطبية.
يعدّ هذا الاعتماد علامة فارقة للكلية وهو اعتراف لها بتلبية معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME). علاوة على ذلك، فهو يعكس التزام كلية الطب والعلوم الطبية بالتحسين المستمرّ وبتعزيز تجربة التعليم لطلاب كليّة الطب.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند: "هدفنا هو تعزيز جامعة البلمند باستمرار لتكون مركز للتميّز. نؤمن أنه من واجبنا ضمان حصول طلابنا على أفضل تعليم يسمح لهم بالتفوّق في أي مكان في العالم."
أضاف الدكتور كميل نصّار، عميد كلية الطب والعلوم الطبية: "لقد عملت كليّة الطب على بناء سمعة أكاديمية قوية وثابتة، ويعتبر نجاح خريجي درجة الماجستير لدينا شهادة على ذلك. تخضع أقسامنا لعمليات تقييم دورية للمناهج الدراسية لضمان محافظتها على المعايير الدولية وللتأكّد من أنّ طلابنا يتلقّون أفضل تعليم وتدريب طبي."
من خلال هذا الاعتماد، سيستمر خريجو الطب لدينا من الإستفادة من الحقوق والامتيازات الكاملة للتدريب في الولايات المتحدة كخريجي طب أجانب.
 
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