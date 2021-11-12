صحة

لقاح شهير مضاد لـ"كورونا" يُسبب إصابات نادرة في العمود الفقري!

Lebanon 24
12-11-2021 | 06:29
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أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الخميس، بإضافة نوع نادر من التهابات العمود الفقري، يسمى التهاب النخاع المستعرض، كعرض جانبي للتطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.

في موازاة ذلك، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقدم تحديثات بشأن سلامة كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إنها تفحص تقارير عن حالة دموية نادرة تعرف باسم متلازمة تسرب الشعيرات الدموية بعد تلقي التطعيم بلقاح مودرنا.

كما، أوضحت أنها سجلت ست حالات بهذه المتلازمة وتجري تقييما لكل البيانات وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين الحالات واللقاح.

وفي حالة الإصابة بمتلازمة تسرب الشعيرات الدموية يحدث تسرب للسوائل من الأوعية الدموية الأصغر، مما يسبب تورما وانخفاضا في ضغط الدم.

ويجري دراسة الحالة أيضاً مع لقاحي "أسترازينيكا" وجونسون آند جونسون.
 
 

المصدر: العربية
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