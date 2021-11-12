صحة

إليكم البديل الآمن لملح الطعام.. والكمية الواجب تناولها يوميًّا

Lebanon 24
12-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-885509-637723344028416817.jpg
Doc-P-885509-637723344028416817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزيد عادة تناول الأطعمة المالحة من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. لذلك أوضح خبير التغذية أوليغ إريشكين في حديث لراديو "سبوتنيك"، ما هي كمية الملح التي يمكن أن نستهلكها دون الإضرار بالصحة وكيف يمكن استبدالها.
عندما يأكل الشخص الكثير من الملح، يبدأ جسمه في الاحتفاظ بالماء للحفاظ على توازن الملح. وبالتالي يمكن أن تكون النتيجة زيادة في ضغط الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
لتجنب ذلك، ينصح مرشح العلوم الطبية، أخصائي التغذية أوليغ إريشكين بعدم استهلاك أكثر من 5 غرامات من الملح يوميًا في جميع المنتجات.
يقول الطبيب: "معدل تناول الملح هو 5 غرامات في اليوم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يمكنك تناول ما يصل إلى خمسة جرامات من الملح يوميًا. وإذا كان الضغط 140 وما فوق، فإن الملح يقتصر على 3 غرامات في اليوم".
ونوه إلى أن الملح لا يُحسب في مكون الملح نفسه، بل يُحسب أيضًا من الخبز والحبوب وما إلى ذلك.
وأوضح أنه للحفاظ على المذاق المعتاد للأطباق، يمكن استخدام نظائر أقل ضررًا وأكثر فائدةً.
وقال: "يمكن استخدام أي أعشاب أو توابل كبديل. يمكنك أيضًا شراء ملح يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-12
12:00 | 2021-11-12
10:00 | 2021-11-12
08:00 | 2021-11-12
07:00 | 2021-11-12
06:29 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website