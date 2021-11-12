إليكم البديل الآمن لملح الطعام.. والكمية الواجب تناولها يوميًّا

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صحة
إليكم البديل الآمن لملح الطعام.. والكمية الواجب تناولها يوميًّا
Lebanon 24
12-11-2021
|
16:00
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تزيد عادة تناول الأطعمة المالحة من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. لذلك أوضح خبير التغذية أوليغ إريشكين في حديث لراديو "سبوتنيك"، ما هي كمية الملح التي يمكن أن نستهلكها دون الإضرار بالصحة وكيف يمكن استبدالها.
عندما يأكل الشخص الكثير من الملح، يبدأ جسمه في الاحتفاظ بالماء للحفاظ على توازن الملح. وبالتالي يمكن أن تكون النتيجة زيادة في ضغط الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
لتجنب ذلك، ينصح مرشح العلوم الطبية، أخصائي التغذية أوليغ إريشكين بعدم استهلاك أكثر من 5 غرامات من الملح يوميًا في جميع المنتجات.
يقول الطبيب: "معدل تناول الملح هو 5 غرامات في اليوم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يمكنك تناول ما يصل إلى خمسة جرامات من الملح يوميًا. وإذا كان الضغط 140 وما فوق، فإن الملح يقتصر على 3 غرامات في اليوم".
ونوه إلى أن الملح لا يُحسب في مكون الملح نفسه، بل يُحسب أيضًا من الخبز والحبوب وما إلى ذلك.
وأوضح أنه للحفاظ على المذاق المعتاد للأطباق، يمكن استخدام نظائر أقل ضررًا وأكثر فائدةً.
وقال: "يمكن استخدام أي أعشاب أو توابل كبديل. يمكنك أيضًا شراء ملح يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم".
المصدر:
سبوتنيك
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