خال من الدهون والكولسترول.. هذا النوع من الحليب سيكون ترند 2022!

البطاطا باختلاف طرق طهيها ليست شعبية فقط، بل هي عالمية تجتمع عليها الشعوب باختلاف أجناسها.

لكن، هل اعتقدت يومًا أن البطاطا، وهي خضراوات غنية بالكربوهيدرات، يمكن أن تصبح اتجاهًا وتندرج في فئة الأطعمة الصحية؟!

فعلى ذمة موقع "تايمز أوف إنديا" Times of India، فإن الحليب المشتق من البطاطا سيكون هو الرائد في عام 2022، وسيصبح تريند العام المقبل وربما يتفوق على أنواع الحليب الأخرى مثل اللوز والصويا نظرًا لأنه غنى بالعديد من الفوائد الصحية.

ووفقًا للتقرير فإن حليب البطاطا سيقدم منافسة شديدة لحليب اللوز وحليب الصويا وحتى حليب الشوفان، وسيصل الأمر لدرجة أن حليب البطاطا سيمهد طريقه نحو التواجد فى المقاهي.

فحليب البطاطا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسكر، وهو السبب الوحيد الذي يجعل الناس يفضلونه في جميع أنحاء العالم فى الفترة المقبلة.

وأظهرت الأبحاث أن حليب البطاطا خال من الدهون والكولسترول، ويقال إن الكالسيوم الموجود في حليب البطاطا يعادل حليب البقر، ليس هذا فقط، لكن المعادن والفيتامينات الموجودة في حليب البطاطا أكثر من أي نوع آخر من الحليب النباتي، بحسب خبراء التغذية.

يُشار أيضًا إلى أن الناس سيختارون النظام الغذائي المناخي، والذي يركز على تقليل انبعاثات الكربون، بحسب تقرير الصحيفة، حيث يتعين على الشخص وفقًا لهذا الخيار الغذائي أن يستغنى عن اللحوم الحمراء ويركز على المكسرات والبذور، وسيكون الناس أقل ميلًا نحو اللحوم ويختارون الطهي في المنزل مع تقليل إهدار الطعام، حيث سيشهد العام المقبل أيضًا اتجاهًا متزايدًا للأطعمة الغنية بالتوابل.