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صحة
الكشف عن خطر مميت يداهم المدخنين أثناء النوم
Lebanon 24
13-11-2021
|
11:00
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كشفت دراسة حديثة عن مزيد من الأخطار الصحية التي يواجهها المدخنون، حيث أثبتت علاقة بين تدخين النيكوتين وخطر مميت يداهمهم أثناء النوم.
وأجرى علماء معهد أبحاث القلب (HRI) دراسة لبحث العلاقة بين كميات النيكوتين في الدم ومقدار الوقت الذي يقل فيه الأكسجين أثناء النوم، حسبما ذكر موقع "todayuknews".
وتبين للعلماء أن زيادة مستوى النيكوتين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لحدوث انقطاع التنفس الشديد أثناء النوم، وهو ما أكده الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جون أوسوليفان.
وأضاف أوسوليفان أن مقابل كل سيجارة يستهلكها المدخن، ينخفض الأكسجين في الدم بشكل خطير، حيث يسبب التدخين في زيادة الوقت الذي يتشبع الدم فيه بالأكسجين بنسبة أقل من 90% ما يزيد احتمالية أن ينتهي الأمر بالموت بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويحدث انقطاع النفس النومي عندما ينسد الحلق والمجرى الهوائي العلوي لدى الشخص جزئيا أو كليا أثناء النوم، ما يتسبب في فترات قصيرة يتوقف فيها التنفس.
يشار إلى أن نسبة انقطاع التنفس أثناء النوم تصل إلى شخص واحد من بين كل أربعة بالغين، وعلى الرغم من شيوعه إلا أن عواقبه وتفاعلاته مع الأمراض الأخرى لا تزال غير مفهومة بشكل جيد، إذ أنه تقريبا لا توجد دراسات مدعومه ببيانات للنوم، وبيانات قصور القلب، وبيانات التمثيل الغذائي لنفس المرضى.
المصدر:
سبوتنيك
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