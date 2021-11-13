صحة

دواء واحد يُنهي مرضين في جسم الإنسان... ما هو؟

Lebanon 24
13-11-2021 | 23:58
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من المتوقع أن يحدث علاج مخصص لمرض السكري ثورة في علاج مرض الكلى، مما يعني تجنيب عشرات الآلاف من جحيم عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء، وإنقاذ المئات سنويا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المدراء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "أن أتش أس" منحوا حق تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض في البلاد.

وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة وجدت أنها تناول جرعة يومية من دواء "داباغليفلوزين"، قللت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39 بالمئة.

ويعد هذا الدواء أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاما.
المصدر: سكاي نيوز
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