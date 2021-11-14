ما هو إصبع قدم كورونا؟ هذه هي أبرز المعلومات عن هذا العارض الجديد للفيروس

مع إستمرارية فيروس كورونا بالتفشي وتسجيل المزيد من أرقام الإصابات والوفيات المستمرة، يبدو أنّ الأعراض المعروفة التي يُسبّبها سجلت تطوراً جديداً."إصبع قدم كورونا"... هذه التسمية التي أُطلقت على تأثير فيروس كورونا على القدمين عند الإصابة به، وذلك بعد عدد من الأشخاص الذين أُصيبوا بالعدوى لاحظوا وجود هذه الأعراض على أجسامهم.وبهذا الإطار، وفق الدراسة التي نشرتها مجلة الامراض الجلدية البريطانية، تعتبر هذه الأعراض يكون الجسم من خلالها بحالة الهجوم لمحاربة الفيروس وخلاياه.كيف تظهر أعراض كورونا على القدمين؟- تكون هذه الاعراض عبارة عن تورم وإحمرار في أصابع القدم عند الإصابة بفيروس كورونا، وقد تُسبب بعض الآلام والحكة في هذه المنطقة من الجسم.- يمكن الإصابة بأعراض كورونا على القدمين عند كل الفئات العمرية، إلّا أنّه شائع أكثر عند الأطفال والمراهقين.- بعض المصابين بفيروس كورونا والذين واجهوا الأعراض في القدمين، قد يعانون أيضاً من البثور التي بدورها تزيد من فرص الشعور بالحكة، كما قد توجد مناطق جلدية ستصاب بالخشونة.- تختلف مدة إستمرارية أعراض فيروس كورونا هذه على القدمين والتي قد تظهر أيضاً على أصابع اليدين، وبحسب حالة الشخص المصاب به فقد تبقى لمدة اسابيع أو لأشهر.- ممكن أن يصف الطبيب المعالج بعض الأدوية أو الكريمات التي تساعد على الحد من الحكة الشديدة أو التورم الحاصل في القدمين.