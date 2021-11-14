صحة

ما لا تعرفونه عن فوائد البرتقال الأحمر

Lebanon 24
14-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-886175-637725120299542770.jpg
Doc-P-886175-637725120299542770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المركز الاتحادي للتغذية إن البرتقال الأحمر (Blood orange) يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة من ناحية ويساعد على امتصاص الحديد من ناحية أخرى، ما يسهم في تجدد العضلات.
ويشتمل البرتقال الأحمر أيضاً على فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، كما أنه يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن مهمة لصحة العظام والعضلات.
وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البرتقال الأحمر بالمواد النباتية الثانوية المضادة للأكسدة مثل أنثوسيانين، وهي مواد تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض وتساعد على تجدد الخلايا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-11-15
23:47 | 2021-11-14
16:00 | 2021-11-14
14:00 | 2021-11-14
12:00 | 2021-11-14
10:00 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website