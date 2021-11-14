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صحة
ما لا تعرفونه عن فوائد البرتقال الأحمر
Lebanon 24
14-11-2021
|
23:00
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قال المركز الاتحادي للتغذية إن البرتقال الأحمر (Blood orange) يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة من ناحية ويساعد على امتصاص الحديد من ناحية أخرى، ما يسهم في تجدد العضلات.
ويشتمل البرتقال الأحمر أيضاً على فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، كما أنه يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن مهمة لصحة العظام والعضلات.
وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البرتقال الأحمر بالمواد النباتية الثانوية المضادة للأكسدة مثل أنثوسيانين، وهي مواد تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض وتساعد على تجدد الخلايا.
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