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صحة
اكتشاف منتج يومي يمكن أن يسبب نحو 90% من السرطانات
Lebanon 24
15-11-2021
|
23:00
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حدد بحث جديد منتجًا مسرطنًا شائعًا يستهلكه معظم الناس، وكانت النتائج صادمة بالنسبة للعلاقة بين المنتج وتطور توزيع الأورام في الجسم.
أظهرت الدراسة أنه عند إضافة حمض البالمتيك إلى النظام الغذائي للفئران، تزداد احتمالية انتشار سرطانات الفم والجلد.
توصلت الدراسة، المنشورة في مجلة "Nature"، التي مولتها جزئيًا مؤسسة أبحاث السرطان العالمية الخيرية البريطانية، إلى أن حمض البالمتيك يغير جينوم السرطان. وهذا بدوره يزيد بشكل كبير من احتمال انتشار المزيد من النقائل (انتشار الورم).
يبقى السبب الرئيسي لوفاة مرضى السرطان هو النقائل، والغالبية العظمى من المرضى المصابين بالسرطان النقيلي غير قابل للشفاء ولا يتلقون سوى العلاج الملطّف.
وتساهم الأحماض الدهنية أيضًا في تكوين النقائل. وهذا يؤكد مرة أخرى إمكانية أن يكون للطعام الخاطئ عواقب وخيمة على الصحة.
من بين الأحماض الدهنية، أظهر حمض البالمتيك - الأكثر شيوعًا في زيت النخيل - أنه يعزز ورم خبيث في سرطانات الفم وسرطان الجلد في الفئران، حيث أظهرت الأبحاث أن التعرض لحمض البالمتيك يسبب تغيرات في وظيفة الجينات في الخلايا السرطانية حتى يتمكنوا من التعرف على الأحماض الدهنية بشكل أفضل واستهلاكها بكفاءة أكبر.
يستخدم زيت النخيل في صناعة المنتجات مثل الكعك والشوكولاته والبسكويت والمارغرين ودهون القلي.
يوجد أيضًا في مستحضرات التجميل والصابون والشامبو ومنتجات التنظيف ويمكن استخدامه كوقود حيوي.
بشكل مثير للدهشة، ما يصل إلى نصف المنتجات في السوبر ماركت المتوسط في المملكة المتحدة (كمثال) تحتوي على زيت النخيل.
الجدير ذكره أن التقديرات العالمية تشير إلى أن النقائل هي سبب 90% من جميع وفيات السرطان، أي نحو تسعة ملايين حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم.
المصدر:
سبوتنيك
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