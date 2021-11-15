7 أسباب للشعور الدائم بالتعب

الشعور الدائم بالتعب أمر شائع، وقد يكون عرضاً من أعراض بعض الأمراض، لكنه في معظم الأحيان نتيجة لعوامل بسيطة مرتبطة بنمط الحياة، أي بما نأكل ونشرب، وبقلة النشاط والحركة، وبالطريقة التي نتعامل بها مع التوتر. وفي هذه الحالات من السهل معالجته بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة بحسب موقع healthline.وفي ما يلي 7 أسباب محتملة للتعب الدائم وطرق مقترحة لاستعادة النشاط والحيوية.1- الكربوهيدرات المكررةتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة قد يسبب الشعور بالتعب على مدار اليوم. فهي تؤدي الى ارتفاع سريع لنسبة السكر في الدم، يجعل البنكرياس ينتج كمية كبيرة من الأنسولين. وهذا الارتفاع لمستويات السكر في الدم - والانخفاض اللاحق - يمكن أن يسبب الشعور بالإرهاق. وإذا أدت الرغبة في الحصول على الطاقة بسرعة، إلى تناول وجبة أخرى من الكربوهيدرات المكررة، فإن ذلك يؤدي إلى حلقة مفرغة. للحفاظ على استقرار مستويات الطاقة لديك، تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والبقوليات، بدلاً من الكربوهيدرات المكررة.2- الخمولقد يكون الخمول هو السبب الجذري لانخفاض الطاقة. لكن الكثيرين يقولون إنهم متعبون ولا يمكنهم ممارسة الرياضة. قد يكون أحد التفسيرات هو متلازمة التعب المزمن، والتي تتميز بالإرهاق الشديد وغير المبرر. لتعزيز مستويات الطاقة لديك، عليك ان تنشط. على سبيل المثال، قف بدلاً من الجلوس كلما أمكن ذلك، استخدم الدَّرَج بدلاً من المصعد، وامش بدلاً من ركوب السيارة لمسافات قصيرة.3- الحساسيات الغذائيةالإرهاق من أعراض الحساسية أو عدم تحمل الطعام التي غالبًا ما يتم تجاهلها. وجودة الحياة قد تتأثر أكثر بالإرهاق لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسيات الغذائية. وتشمل حالات عدم تحمل الطعام الشائعة الغلوتين ومنتجات الألبان والبيض وفول الصويا والذرة. إذا كنت تشك في أن بعض الأطعمة قد تجعلك متعبًا، استشر اختصاصي حساسية أو اختصاصي تغذية يمكنه اختبار حساسيتك للطعام، أو وصف نظام غذائي للتخلص من الأطعمة التي تسبب المشكلات.4- نقص البروتينقد يسهم عدم تناول البروتين الكافي في الشعور بالتعب. ان تناول البروتين يعزز معدل الأيض أكثر من الكربوهيدرات أو الدهون، ويساعد في إنقاص الوزن، وقد يساعد في منع التعب. للحفاظ على التمثيل الغذائي قويًا ومنع الإرهاق، احصل على بروتين عالي الجودة في كل وجبة.5- الجفافتؤدي التفاعلات الكيميائية الحيوية العديدة التي تحدث في جسمك كل يوم إلى فقدان الماء، ويجب تعويضه. يحدث الجفاف عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل لتعويض الماء المفقود. والتعرض للجفاف حتى ولو كان خفيفًا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة وانخفاض القدرة على التركيز. سمعتَ أنه يجب عليك شرب ثمانية أكواب سعة (237 مل) من الماء يوميًا. قد تحتاج إلى أكثر أو أقل من هذا وفقًا لوزنك وعمرك وجنسك ومستوى نشاطك.6- مشروبات الطاقةصحيح أن هذه المشروبات قد توفر دفعة مؤقتة من الطاقة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين والسكر. لكن من المحتمل أن تجعلك مشروبات الطاقة هذه عرضة للإرهاق الارتدادي عندما تتلاشى آثار الكافيين والسكر. حاول التقليل من تناول مشروبات الطاقة هذه، وصولاً الى الامتناع عن تناولها. وقلل من تناول القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين في وقت مبكر من اليوم.