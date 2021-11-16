صحة

هل تظهر بقع زرقاء على جسدك؟ هذه أسبابها العادية والخطيرة

Lebanon 24
16-11-2021 | 02:00
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كثير منا يرى في بعض الأوقات بقعا زرقاء في أماكن متفرقة من جسده، ولا يذكر أنه اصطدم بشيء أدى إلى كدمة في هذا المكان.. فما السبب لها إذن؟.

حسب ما أكده المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا، فإن تلك البقع الزرقاء، تنتج عن العديد من الأسباب بعضها يمكن أن يكون خطيرا لدرجة كبيرة.
 
وعدد المركز بعضا من الأسباب الخطيرة لتلك البقع، مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية، واضطرابات تخثر الدم، ونقص فيتامين "كيه"، وقصر الغدة الدرقية أو نشاطها الزائد.

لكن المركز أكد على أن أكثر أسباب تلك البقع خطورة، والتي توجب مراجعة الطبيب، هي أن تكون دليلا على وجود سرطان الدم، المعروف باسم "اللوكيميا".

ولفت إلى أن هناك بعض الأسباب العادية لتلك البقع، ومنها الاصطدام، أو وتناول أدوية السيولة، إضافة إلى ان التوتر النفسي يمكن أن ينتج عنه مثل تلك البقع.

وأوصى المركز بصرورة استشارة الطبيب، عند ظهور تلك البقع، خاصة إذا صاحبها آلام غير مبررة، أو تورمات في المفاصل أو الرأس.
المصدر: سبوتنيك
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