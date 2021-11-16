23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أوجاع الظهر... بين الأسباب والعلاج
Lebanon 24
16-11-2021
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبحت آلام الظهر من الحالات الشائعة، حتى أن الكثيرين لا يولون أي اهتمام لأول "ناقوس" خطر يدقه الجسم. بالطبع قد يكون السبب مرض أحد أعضاء الجسم الداخلية، أو مرضا عصبيا أو إصابة.
ويشير الدكتور مكسيم غونتشاروف، اخصائي أمراض العظام، إلى أن للعمود الفقري وظائف عديدة من أهمها - الدعم والحماية وامتصاص الصدمات والحركة. واستنادا إلى هذا، يمكن ان يكون سبب الألم، وضعية الجسم غير الصحيحة وخاصة أثناء الجلوس الطويل، او نتيجة أحمال مفاجئة أو القيام بحركة سريعة مفاجئة، والقدم المسطحة وغير ذلك.
ويقول، "بسبب القدم المسطحة ينحرف مركز الثقل باتجاه منطقة الخصر (منطقة الفقرات القطنية) من العمود الفقري. يعاني الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم في هذه الحالة من الألم عند الوقوف، حيث يشعرون بهذا الألم في العمود الفقري القطني العجزي".
ولكن في أغلب الأحيان، تشخص إصابة الشخص بمرض "نخر العظام"، حيث أن نصف سكان المعمورة الذين تكون أعمارهم بحدود 40 عاما يعانون من تلف في الأقراص الفقرية، وبعد بلوغ الخمسين من العمر يزداد عدد الذين يعانون من نخر العظام بنسبة 70 بالمئة. يرافق هذا اضطراب إمدادات الدماغ بالدم والفتق الفقري والتهاب جذور الأعصاب العجزية (Radiculitis). ولا توجد علاجات فعالة لهذه الحالات، ولكن يمكن وقف تطورها بواسطة التمارين البدنية.
ويضيف الأخصائي، "قبل البدء بممارسة رياضة الجري، يجب إجراء فحص دقيق للقدم المسطحة وتحديد الحذاء الذي يعوض نسبة تسطح القدم. وبعد ذلك فقط ينصح بممارسة رياضة الجري، حتى عند استخدام دراجة التمارين الرياضية في قاعات اللياقة البدنية".
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية في لبنان.. ملايين الدولارات خرجت بأسهل طريقة!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية في لبنان.. ملايين الدولارات خرجت بأسهل طريقة!
13:00 | 2021-11-15
15/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
14:00 | 2021-11-15
15/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!
00:30 | 2021-11-16
16/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
23:57 | 2021-11-15
15/11/2021 11:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
16:00 | 2021-11-15
15/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-11-16
هل أنت من محبي الجبنة؟... اليك هذه المعلومات
05:00 | 2021-11-16
قبل الشتاء.. 5 مصادر غذائية لفيتامين"د" يجب أن تعرفها
02:00 | 2021-11-16
هل تظهر بقع زرقاء على جسدك؟ هذه أسبابها العادية والخطيرة
23:00 | 2021-11-15
7 أسباب للشعور الدائم بالتعب
23:00 | 2021-11-15
اكتشاف منتج يومي يمكن أن يسبب نحو 90% من السرطانات
16:00 | 2021-11-15
الملح يرتبط بشكل كبير بأمراض القلب
فيديو
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
16/11/2021 17:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
03:00 | 2021-11-16
16/11/2021 17:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
08:00 | 2021-11-15
16/11/2021 17:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact